مردم سلحشور کهگیلویه و بویراحمد همواره پای انقلاب ایستاده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمد زاده صبح دوشنبه در جمع عشایر دشت سقاوه در دیار با رئیس جمهور افزود: در استان کهگیلویه و بویر احمد بیشترین حضور به نسبت جمعیت کشور و بیشترین رزمنده و شهید را داریم.
استاندار با بیان اینکه عشایر استان همواره پای نظام و انقلاب بوده و هستند، گفت: عشایر ۱۰ درصد جمعیت استان را تشکیل میدهند و این استان ۷۲۰۰۰ نفر جمعیت عشایری دارد که ۱۲ هزار خانوار هستند.
احمد زاده افزود: عشایر کهگیلویه و بویراحمد در زمستان در قشلاق در شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی و چرام و گچساران و لنده بوده و حافظان مناطق نفت خیز هستند.
وی اظهار داشت: ییلاق عشایر نیز در شهرستان بویراحمد و دنا و مارگون است و در شهرستان بویراحمد چهار هزار نفر عشایر کوچ رو داریم.
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