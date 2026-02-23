به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در نشست شورای تحقیقات سازمان، به رویکرد جدید سازمان در اجرای طرح‌های تحقیقاتی اشاره کرد و گفت: هدف این است که نتایج تحقیقات در قالب طرح‌های توسعه‌ای و الگویی به مزارع کشاورزی منتقل شود تا افزایش بهره‌وری و عملکرد به‌صورت عملی مشاهده شود. در این مسیر، اجرای «بسته‌های دانشی» با مشارکت بخش‌های مختلف علمی از اصلاح نباتات تا مکانیزاسیون و مدیریت مزرعه در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: مؤسسات تحقیقاتی باید چند اولویت مشخص را انتخاب کنند و با تمرکز بر آنها، نتایج تحقیقات را در سطح گسترده‌تری در مزارع اجرا کنند.

لزوم تبیین آثار تحولات اقتصادی بر تولید محصولات کشاورزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت نقش مراکز و مؤسسات تحقیقاتی افزود: بخش عمده فعالیت‌های پژوهشی در این مراکز انجام می‌شود و به همین دلیل سازمان توجه ویژه‌ای به دیدگاه‌های کارشناسی آنها دارد. طرح نظرات نیز باید در فضایی حرفه‌ای مطرح شود تا به معنای تقابل میان بخش‌های مختلف تلقی نشود.

گل‌محمدی در ادامه به تحولات اقتصادی از جمله جابه‌جایی ارز ترجیحی در زنجیره تولید اشاره کرد و گفت: این تغییرات می‌تواند آثار مهمی بر تولید محصولات کشاورزی و هزینه‌های تولید داشته باشد. از این رو انتظار می‌رود رؤسای مؤسسات و پژوهشگران با حضور فعال‌تر در رسانه‌ها، آثار این سیاست‌ها بر تولید محصولاتی مانند بذر، گندم و نهاده‌های دامی را برای جامعه تبیین کنند.

وی یادآور شد: بیان علمی و شفاف این موضوعات برای مردم می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر و افزایش اعتماد عمومی کمک کند و لازم است در این زمینه برنامه‌ریزی منسجم‌تری صورت گیرد.

هوشمندسازی و برنامه‌های آینده

رئیس سازمان تات به برنامه‌های سازمان در حوزه هوشمندسازی اشاره کرد و گفت: برنامه‌هایی برای استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در بخش‌های اجرایی و پژوهشی سازمان در حال پیگیری است و از مؤسسات خواسته شده پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه دهند.

وی اضافه کرد: در این چارچوب چند طرح کلان نیز برای طرح در سطح ملی آماده شده است تا بتوان از ظرفیت‌های جدید فناوری در توسعه کشاورزی استفاده کرد.