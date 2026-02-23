به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، تفاهمنامه همکاری سهجانبه میان سازمان حفظ نباتات کشور، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و اتاق اصناف کشاورزی ایران، با رویکرد تقویت نظارت مؤثر، افزایش شفافیت و ارتقای سلامت نهادههای کشاورزی، منعقد شد.
این تفاهمنامه با حضور و امضای مریم جلیلیمقدم رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، حجتاله علیمحمدی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران به امضا رسید و مدت اجرای آن ۳ سال تعیین شده است.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، طرفین بر اجرای بازرسیهای مشترک و هدفمند از واحدهای عرضه و مصرف نهادههای کشاورزی، جلوگیری از توزیع سموم غیرمجاز، قاچاق، تقلبی و تاریخگذشته و ارتقای کیفیت خدمات فنی و تخصصی در حوزه گیاهپزشکی تأکید دارند.
همچنین ساماندهی زنجیره تأمین، توزیع و مصرف نهادههای کشاورزی، تقویت نقش نظارت فنی و صنفی، افزایش هماهنگی و همافزایی میان بخش دولتی و تشکلهای صنفی و شفافسازی عملکرد واحدهای فعال در این حوزه از دیگر محورهای کلیدی این تفاهمنامه به شمار میرود.
در چارچوب این همکاری، مقرر شده است با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و اجرایی هر ۳ نهاد، زمینه ارتقای تولید محصولات کشاورزی، صیانت از حقوق بهرهبرداران و مصرفکنندگان و افزایش اعتماد عمومی به نهادههای مورد استفاده در بخش کشاورزی فراهم شود.
امضای این تفاهمنامه گامی مؤثر در راستای تحقق سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی، تقویت نظام حکمرانی نهادههای کشاورزی و پیشگیری از تهدیدات مرتبط با تولید و امنیت غذایی کشور ارزیابی میشود.
