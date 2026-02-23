به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، پروفسور احمد قرهباغیان، رئیس سازمان انتقال خون ایران و دبیر علمی هفدهمین کنگره بینالمللی و بیستوسومین کنگره ملی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، که در روزهای ۱۵ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محل برج میلاد تهران برگزار می شود، با اشاره به وابستگی گسترده پزشکی به خدمات آزمایشگاهی اظهار کرد: امروز حدود ۸۰ درصد تصمیمهای تشخیصی و درمانی پزشکان به نتایج آزمایشگاهی وابسته است، واقعیتی که نشان میدهد کیفیت در این حوزه مستقیماً با جان بیماران و کارآمدی نظام سلامت گره خورده است.
وی تضمین کیفیت را یکی از مهمترین شاخصهای سلامت خون عنوان کرد و افزود: بر اساس استانداردهای سازمان جهانی بهداشت، وجود متولی ملی برای جمعآوری خون، اهدای داوطلبانه و مستمر، انجام آزمایشهای غربالگری، استقرار نظام جامع کنترل کیفیت و مصرف بهینه خون و فرآوردهها، ارکان اصلی حفظ ایمنی خون محسوب میشوند.
دبیر علمی کنگره ادامه داد: ایران با برخورداری از سازمانی واحد در حوزه انتقال خون و توسعه فرهنگ اهدای داوطلبانه، توانسته زیرساخت قابل اتکایی برای تأمین خون سالم ایجاد کند و تمامی خونهای اهدایی نیز تحت آزمایشهای دقیق برای بیماریهایی مانند هپاتیت، HIV و سیفلیس قرار میگیرند.
قرهباغیان با تأکید بر اینکه تضمین کیفیت باید تمامی مراحل را در بر گیرد، تصریح کرد: نظارت بر فرآیندها از رگ اهداکننده تا رگ بیمار به معنای شناسایی خطاها، اصلاح مستمر، ثبت عوارض ناخواسته و جلوگیری از تکرار آنهاست، رویکردی که ضامن ایمنی بیماران و اعتماد عمومی به نظام سلامت است.
وی در ادامه به جایگاه بینالمللی ایران در این حوزه اشاره کرد و گفت: اجرای برنامههای تضمین کیفیت مطابق استانداردهای جهانی موجب شده پلاسمای مازاد کشور پس از تأیید نهادهای نظارتی اروپایی به برخی کشورهای اروپا ارسال و پس از تبدیل به داروهای مشتق از پلاسما، برای درمان بیماران به کشور بازگردانده شود؛ فرآیندی که بیانگر انطباق فرآیندهای داخلی با الزامات سختگیرانه بینالمللی است.
دبیر علمی کنگره، رسالت این رویداد علمی را ارتقای دانش و توانمندی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی دانست و افزود: در بسیاری از موارد، آغاز یا ادامه درمان بدون پاسخ آزمایش امکانپذیر نیست، بنابراین هرگونه نوآوری در این حوزه میتواند به بهبود مسیر درمان و حتی پیشگیری از بیماریها منجر شود.
وی گفت: آزمایشگاهها دیگر صرفاً ارائهدهنده نتایج نیستند، بلکه با بهرهگیری از هوش مصنوعی، کلاندادهها و فناوریهای نسل جدید به سمت پیشبینی، پیشگیری و شخصیسازی مراقبتهای سلامت حرکت میکنند.
قرهباغیان با بیان اینکه محورهای علمی این کنگره بر اساس نیازهای روز جامعه آزمایشگاهی طراحی شده است، اظهار داشت: حوزههایی مانند بیوشیمی، خونشناسی، ایمونولوژی و سرطان در کانون توجه قرار دارند و با توجه به حرکت شتابان کشور به سوی سالمندی، انتظار میرود تقاضا برای خدمات آزمایشگاهی در سالهای آینده افزایش یابد.
وی همگامسازی برنامههای علمی با رویدادهای معتبر جهان را از ویژگیهای این دوره برشمرد و خاطرنشان کرد: در تدوین پانلها و عناوین سخنرانی، الگوهای موفق بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته تا بستری برای تبادل دانش، تقویت همکاریهای بینرشتهای و ارتقای استانداردهای حرفهای فراهم شود.
دبیر علمی کنگره، اقتصاد سلامت و افزایش تابآوری آزمایشگاهها را از دیگر محورهای مهم این رویداد دانست و گفت: آزمایشگاهها باید بتوانند در شرایط اقتصادی موجود، خدماتی باکیفیت و در عین حال مقرونبهصرفه ارائه دهند، موضوعی که نقش مهمی در پایداری نظام سلامت خواهد داشت.
