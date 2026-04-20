تقدیر معاون درمان وزارت بهداشت از کارکنان آزمایشگاه مرجع سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید سجاد رضوی با حضور در بخش‌های مختلف آزمایشگاه مرجع سلامت، ضمن گفتگو با کارشناسان و متخصصان، در جریان روند فعالیت‌ها، چالش‌ها و ظرفیت‌های این مجموعه قرار گرفت و بر لزوم حمایت از توسعه زیرساخت‌ها، به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و ارتقای کیفی خدمات تأکید کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی و نقش‌آفرینی مؤثر متخصصان و کارکنان آزمایشگاهی در ارتقای نظام سلامت، اظهار داشت: آزمایشگاه‌ها از ارکان اساسی تشخیص، پیشگیری و پایش بیماری‌ها به شمار می‌روند و نقش آنان در تضمین کیفیت خدمات درمانی، نقشی بی‌بدیل و حیاتی است.

وی با اشاره به اهمیت دقت، تعهد و دانش تخصصی فعالان این حوزه، افزود: پیشرفت‌های حوزه سلامت بدون اتکا به خدمات دقیق و استانداردهای آزمایشگاهی امکان‌پذیر نیست و کارکنان این بخش، سهم مهمی در تصمیم‌گیری‌های بالینی و ارتقای سلامت جامعه دارند.

رضوی با تأکید بر نقش راهبردی آزمایشگاه مرجع سلامت در نظام شبکه‌ای کشور خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی، استقرار استانداردهای به‌روز و حرکت به سمت بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، از جمله اولویت‌های مهم حوزه درمان است که با جدیت دنبال خواهد شد.

در این بازدید، معاون درمان وزارت بهداشت با اهدای گل به جمعی از کارکنان، از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند آنها تقدیر به عمل آورد.

آزمایشگاه مرجع سلامت به بهبود فرآیندهای تشخیصی و درمانی کمک می کند

رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت با تشریح برنامه‌ها و رویکردهای این مجموعه، اظهار داشت: آزمایشگاه مرجع سلامت با ایفای نقش حاکمیتی در حوزه استانداردسازی، نظارت و تضمین کیفیت خدمات آزمایشگاهی کشور، همواره تلاش کرده است با استقرار نظام‌های نوین کنترلی و ارتقای سطح کیفی آزمایشگاه‌ها، به بهبود فرآیندهای تشخیص و درمان کمک کند.

کاظم وطن خواه مچنین با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی در این حوزه تصریح کرد: نیروی انسانی متخصص، مهم‌ترین سرمایه نظام آزمایشگاهی کشور است و ارتقای مهارت‌ها، آموزش‌های مستمر و ایجاد انگیزه در میان کارکنان، از اولویت‌های اساسی این مجموعه به شمار می‌رود.

وی حضور معاون درمان وزارت بهداشت در این مجموعه را نشانه‌ای از توجه ویژه به حوزه آزمایشگاهی دانست و خاطرنشان کرد: این حمایت‌ها می‌تواند مسیر توسعه و ارتقای خدمات آزمایشگاهی را هموارتر ساخته و زمینه‌ساز ارائه خدمات دقیق‌تر، سریع‌تر و باکیفیت‌تر به مردم شود.