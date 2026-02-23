۱۸۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در پلیس گمرک، حین کنترل خروجی بندر شهید رجایی ، به یک دستگاه کامیون تریلی مشکوک شده و بلافاصله دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این کامیون، تعداد ۳ هزار عدد دستگاه اینورتر صنعتی خارجی متعلق به یک شرکت تجاری ، کشف و توقیف شد؛ بررسی‌های فنی و استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی پلیس نشان داد که شرکت مذکور در اقدامی مغایر با مفاد اظهارنامه گمرکی، اقدام به واردات اقلامی متفاوت از آنچه در اسناد رسمی درج شده بود، کرده است.

سرهنگ دولتیاری ادامه داد: بر همین اساس، محموله مذکور به‌دلیل اظهار خلاف واقع، قاچاق تشخیص داده شده و مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان ارزش این محموله را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۱۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل جهت قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.