به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در گمرک، حین کنترل خروجی بندر شهید رجایی، به یک دستگاه کامیون تریلی حامل کانتینر مشکوک شده و بلافاصله آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این کامیون، تعداد ۷ دستگاه جوشکاری صنعتی کشف و توقیف شد؛ بررسی‌های فنی و استعلام از سامانه‌های گمرکی پلیس نشان داد که شرکت مذکور در اقدامی مغایر با مفاد اظهارنامه گمرکی، اقدام به واردات اقلامی متفاوت از آنچه در اسناد رسمی درج شده بود، کرده است، بر همین اساس، محموله مذکور به‌دلیل اظهار خلاف واقع، قاچاق تشخیص داده شده و مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان ارزش این محموله را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک این دستگاه های صنعتی قاچاق جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی استان با اشاره به قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: بر اساس قوانین جاری مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوز های باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب به عنوان کالای قاچاق محسوب می گردد.