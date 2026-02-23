۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

تشکیل اردوی آسیایی تیم ملی شیرجه بدون لژیونرِ ستاره

تیم ملی شیرجه در حالی اردوی آماده‌سازی خود برای حضور در بازی‌های آسیایی را تشکیل داده که سام واژیر، لژیونر این رشته در کانادا در اردو حضور ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله هفت ماه مانده تا بازی های آسیایی ناگویا، تشکیل اردوی آماده سازی تیم ملی شیرجه برای حضور در این بازی ها در دستور کار سرمربی این تیم قرار گرفت.

محمد مقدسی، محمد شاکری، علیرضا صباغی، کیومرث اصلانی، آیدین نصرتی و مهدی عباسعلی ۶ ورزشکاری هستند که با دعوت شهنام نظرپور در اردوهای آماده سازی تیم ملی شیرجه شرکت می کنند.

سام واژیر دیگر نماینده شیرجه ایران است که به دلیل حضور در خارج از کشور، در اردوهای آماده سازی شرکت ندارد. واژیر هماهنگ با تیم ملی تمریناتش را در کانادا دنبال می کند.

برای بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو، شیرجه ایران یک سهمیه اعزام داشت که در اختیار محمد مقدسی قرار گرفت.

