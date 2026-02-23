به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حیدری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری جشنواره رسانهای مساجد استان قم اظهار کرد: بیش از ۲۵۰۰ اثر از سوی فعالان مسجدی و کانونهای فرهنگی هنری به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.
وی در ادامه با تبیین جایگاه مسجد در هندسه تمدن اسلامی افزود: مسجد همواره به عنوان محور شکلگیری حرکتهای اجتماعی، فرهنگی و عبادی در جامعه اسلامی مطرح بوده و در طول تاریخ، بستر ساماندهی امور مختلف مردم را فراهم کرده است.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم با اشاره به پیشینه تاریخی کارکردهای مسجد بیان کرد: در صدر اسلام، مسجد محل آموزش، عبادت، تصمیمسازی و حلوفصل مسائل اجتماعی بود و سیره پیامبر اکرم (ص) نیز گواه روشنی بر نقش محوری این پایگاه الهی در مدیریت جامعه اسلامی است.
وی گفت: در جریان پیروزی انقلاب اسلامی نیز بسیاری از فرآیندهای شبکهسازی، سازماندهی نیروهای مردمی و برگزاری اجتماعات از بطن مساجد شکل گرفت و این پایگاه دینی نقش تعیینکنندهای در هدایت حرکتهای مردمی ایفا کرد.
حیدری با اشاره به تأکیدات امام خمینی (ره) بر صیانت از جایگاه مسجد افزود: بنیانگذار جمهوری اسلامی همواره مسجد را به عنوان سنگری مهم معرفی میکردند و بر ضرورت حفظ و تقویت آن در عرصههای مختلف تأکید داشتند.
وی با مرور نقشآفرینی مساجد در حوادث و رخدادهای سالهای اخیر تصریح کرد: در مقاطعی همچون دفاع مقدس، بحران شیوع کرونا، حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله و نیز ناآرامیهای اخیر، مساجد نشان دادند که همچنان کانون مسئولیتپذیری اجتماعی هستند و ظرفیتهای مردمی خود را در خدمت جامعه قرار میدهند.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم ادامه داد: دشمنان به خوبی از جایگاه محوری مسجد در ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه آگاهند و از همین رو توجه ویژهای به این نهاد دارند.
وی با تأکید بر اهمیت تقویت بعد رسانهای فعالیتهای مسجدی اظهار کرد: یکی از ضرورتهای امروز، فعالسازی رسانه مسجد و روایت صحیح و هنرمندانه اقدامات و خدمات این پایگاه دینی است تا ظرفیتهای آن به درستی در سطح جامعه معرفی شود.
حیدری افزود: در همین راستا، قرارگاه ملی مسجد تشکیل شده و مسئولیت کمیته پشتیبانی رسانهای آن به کانونهای فرهنگی هنری مساجد واگذار شده است تا با طراحی برنامههای هدفمند، پیوست رسانهای فعالیتهای مسجدی تقویت شود.
وی گفت: انتشار فراخوان جشنواره رسانهای مساجد استان قم با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد استان در همین چارچوب انجام شده و هدف آن توانمندسازی فعالان رسانهای مسجدی و انعکاس گستردهتر برنامهها و مناسبتهای این پایگاههای عبادی است.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم افزود: محورهای این جشنواره شامل دهه فجر، نیمه شعبان، اعتکاف و غبارروبی مساجد بوده و شرکتکنندگان آثار خود را در قالب کلیپهای کوتاه و عکس، اعم از تولید شده با دوربین حرفهای یا تلفن همراه، به دبیرخانه ارسال کردهاند.
وی با اشاره به میزان مشارکت در این رویداد بیان کرد: آثار ارسالی از سوی فعالان مساجد مختلف و کانونهای فرهنگی هنری به ثبت رسیده و پس از داوری، برگزیدگان هر بخش معرفی خواهند شد.
حیدری تصریح کرد: برای برگزیدگان هر بخش مبلغ ۵۰ میلیون ریال و برای آثار شایسته تقدیر نیز در هر بخش ۴۰ میلیون ریال جایزه در نظر گرفته شده است.
وی در پایان گفت: مراسم اختتامیه و تجلیل از منتخبین این جشنواره پنجم اسفندماه ۱۴۰۴ در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.
قم- مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم از استقبال فعالان مسجدی از جشنواره رسانهای مساجد خبر داد و گفت: ۲۵۰۰ اثر به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حیدری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری جشنواره رسانهای مساجد استان قم اظهار کرد: بیش از ۲۵۰۰ اثر از سوی فعالان مسجدی و کانونهای فرهنگی هنری به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.
