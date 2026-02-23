به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حیدری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری جشنواره رسانه‌ای مساجد استان قم اظهار کرد: بیش از ۲۵۰۰ اثر از سوی فعالان مسجدی و کانون‌های فرهنگی هنری به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.



وی در ادامه با تبیین جایگاه مسجد در هندسه تمدن اسلامی افزود: مسجد همواره به عنوان محور شکل‌گیری حرکت‌های اجتماعی، فرهنگی و عبادی در جامعه اسلامی مطرح بوده و در طول تاریخ، بستر ساماندهی امور مختلف مردم را فراهم کرده است.



مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم با اشاره به پیشینه تاریخی کارکردهای مسجد بیان کرد: در صدر اسلام، مسجد محل آموزش، عبادت، تصمیم‌سازی و حل‌وفصل مسائل اجتماعی بود و سیره پیامبر اکرم (ص) نیز گواه روشنی بر نقش محوری این پایگاه الهی در مدیریت جامعه اسلامی است.



وی گفت: در جریان پیروزی انقلاب اسلامی نیز بسیاری از فرآیندهای شبکه‌سازی، سازماندهی نیروهای مردمی و برگزاری اجتماعات از بطن مساجد شکل گرفت و این پایگاه دینی نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت حرکت‌های مردمی ایفا کرد.



حیدری با اشاره به تأکیدات امام خمینی (ره) بر صیانت از جایگاه مسجد افزود: بنیانگذار جمهوری اسلامی همواره مسجد را به عنوان سنگری مهم معرفی می‌کردند و بر ضرورت حفظ و تقویت آن در عرصه‌های مختلف تأکید داشتند.



وی با مرور نقش‌آفرینی مساجد در حوادث و رخدادهای سال‌های اخیر تصریح کرد: در مقاطعی همچون دفاع مقدس، بحران شیوع کرونا، حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله و نیز ناآرامی‌های اخیر، مساجد نشان دادند که همچنان کانون مسئولیت‌پذیری اجتماعی هستند و ظرفیت‌های مردمی خود را در خدمت جامعه قرار می‌دهند.



مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم ادامه داد: دشمنان به خوبی از جایگاه محوری مسجد در ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه آگاهند و از همین رو توجه ویژه‌ای به این نهاد دارند.



وی با تأکید بر اهمیت تقویت بعد رسانه‌ای فعالیت‌های مسجدی اظهار کرد: یکی از ضرورت‌های امروز، فعال‌سازی رسانه مسجد و روایت صحیح و هنرمندانه اقدامات و خدمات این پایگاه دینی است تا ظرفیت‌های آن به درستی در سطح جامعه معرفی شود.



حیدری افزود: در همین راستا، قرارگاه ملی مسجد تشکیل شده و مسئولیت کمیته پشتیبانی رسانه‌ای آن به کانون‌های فرهنگی هنری مساجد واگذار شده است تا با طراحی برنامه‌های هدفمند، پیوست رسانه‌ای فعالیت‌های مسجدی تقویت شود.



وی گفت: انتشار فراخوان جشنواره رسانه‌ای مساجد استان قم با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد استان در همین چارچوب انجام شده و هدف آن توانمندسازی فعالان رسانه‌ای مسجدی و انعکاس گسترده‌تر برنامه‌ها و مناسبت‌های این پایگاه‌های عبادی است.



مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم افزود: محورهای این جشنواره شامل دهه فجر، نیمه شعبان، اعتکاف و غبارروبی مساجد بوده و شرکت‌کنندگان آثار خود را در قالب کلیپ‌های کوتاه و عکس، اعم از تولید شده با دوربین حرفه‌ای یا تلفن همراه، به دبیرخانه ارسال کرده‌اند.



وی با اشاره به میزان مشارکت در این رویداد بیان کرد: آثار ارسالی از سوی فعالان مساجد مختلف و کانون‌های فرهنگی هنری به ثبت رسیده و پس از داوری، برگزیدگان هر بخش معرفی خواهند شد.



حیدری تصریح کرد: برای برگزیدگان هر بخش مبلغ ۵۰ میلیون ریال و برای آثار شایسته تقدیر نیز در هر بخش ۴۰ میلیون ریال جایزه در نظر گرفته شده است.



وی در پایان گفت: مراسم اختتامیه و تجلیل از منتخبین این جشنواره پنجم اسفندماه ۱۴۰۴ در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.