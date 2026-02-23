۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

صدور آرای کمیته تعیین وضعیت فوتبال با محکومیت دوباره باشگاه‌ها

آرای جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال صادر شد تا بار دیگر باشگاه ها محکوم شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تیم های مختلف صادر کرد که به شرح زیر است:

* در خصوص دعوی علیرضا ابراهیمی به طرفیت باشگاه ذوب آهن اصفهان مبنی بر مطالبه وجه، کمیته وضعیت بازیکنان رای به محکومیت باشگاه ذوب آهن به مبلغ 1720000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 66220000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرد. و نسبت به مازاد خواسته به مبلغ 500000000 ریال حکم بر بی حقی ابراهیمی اعلام کرد.

* باشگاه فولاد هرمزگان به پرداخت 4260000000 ریال بابت اصل خواسته علیرضا شیخ لر و پرداخت 164010000ریال هزینه دادرسی محکوم شد. وی نسبت به مازاد خواسته به میزان 3500000000ریال رد دعوی صادر کرد.

* در خصوص دعوی محمود مطلق زاده به طرفیت باشگاه فولاد خوزستان مبنی بر مطالبه وجه رای به محکومیت باشگاه به پرداخت مبلغ 32307000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1243819500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرد. همچنین در خصوص مازاد خواسته به مبلغ 123300000 ریال حکم بر بی حقی مطلق زاده صادر شد.

* باشگاه فولاد خوزستان به پرداخت 130578179 ریال بابت اصل خواسته احسان پهلوان و پرداخت 5027259892 ریال بابت هزینه دارسی محکوم شد. در خصوص مازاد خواسته به مبلغ 16421821000 ریال حکم بر بی حقی خواهان صادر شد.

