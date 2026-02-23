استیناف ملوان رد و جریمه مازیار زارع قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رای تجدید نظر خواهی باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان بندرانزلی به شرح زیر است:

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان بندرانزلی نسبت به رای شماره ۱۵۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۶ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محومیت آقای مازیار زارع سرمربی باشگاه ملوان بندرانزلی به ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی بدلیل رفتار غیرورزشی در جریان مسابقه فوتبال مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ از سری مسابقات لیگ برتر هفته (۱۶) کشور مقابل تیم سپاهان اصفهان صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.