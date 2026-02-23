حضور ناوشکن دنا در رژه رزمایش دریایی میلان در هند

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش بزرگ و چندجانبه دریایی «میلان ۲۰۲۶» به میزبانی نیروی دریایی هند با حضور ۷۲ کشور جهان در بندر ویساکاپاتنام آغاز شد.
رزمایشی ۱۰ روزه که با مشارکت بیش از ۶۰ فروند کشتی جنگی و سه فروند هواپیمای خارجی، بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای دریایی منطقه هند و اقیانوسیه شناخته میشود. در جریان رژه دریایی این رزمایش، ناوشکن ایرانی «دنا» نیز حضور یافت.
این رزمایش که از روز یکشنبه در بندر ویساکاپاتنام کلید خورده، میزبان کشورهای متعددی از جمله ایران، روسیه، چین، ژاپن، آلمان، فیلیپین، امارات متحده عربی، آفریقای جنوبی، ایالات متحده و شماری از کشورهای جنوب شرق آسیا و آفریقاست. برگزاری این رویداد گسترده، جایگاه هند را بهعنوان یکی از قدرتهای دریایی مهم منطقه تثبیت میکند.
نیروی دریایی هند در این دوره از رزمایش، توانمندیهای شاخص خود از جمله ناوهای هواپیمابر و همچنین ناوشکنهای کلاس ویساکاپاتنام را بهکار گرفته است.
در حاشیه این رزمایش، «دهکده میلان» در مقر فرماندهی نیروی دریایی شرق هند افتتاح شد. این مجموعه با هدف تقویت تعاملات حرفهای و فرهنگی میان نیروهای دریایی شرکتکننده طراحی شده و فضایی برای تبادلات اجتماعی، فرهنگی و نمایش میراث متنوع هند فراهم کرده است. اجرای برنامههای فرهنگی، نمایش صنایعدستی و ارائه غذاهای محلی از جمله بخشهای این دهکده است.
فرماندهی نیروی دریایی شرق هند در مراسم افتتاحیه تأکید کرد که همزمانی برگزاری رزمایش میلان، بررسی ناوگان بینالمللی ۲۰۲۶ و کنفرانس رؤسای نیروهای دریایی اقیانوس هند (IONS)، بیانگر مرحلهای مهم در توسعه تعاملات دریایی هند با کشورهای شریک است.
رزمایش میلان ۲۰۲۶ در دو مرحله بندری و دریایی برگزار میشود. در مرحله دریایی، تمرینهایی نظیر عملیات ناو هواپیمابر، جنگ ضدزیردریایی، دفاع هوایی، تیراندازی دریایی، عملیات جستوجو و نجات و مانورهای تاکتیکی چندملیتی اجرا خواهد شد. در مرحله بندری نیز نشستهای تخصصی، سمینار بینالمللی دریانوردی و برنامههای آموزشی برای افسران جوان پیشبینی شده است.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این رویداد با هدف ارتقای قابلیت همکاری، افزایش آگاهی حوزه دریایی و تقویت توان واکنش جمعی در دریاهای آزاد و مبتنی بر قوانین بینالمللی برگزار میشود.
همچنین قرار است در جریان این برنامه، بازدید ناوگان ریاستجمهوری هند در دریا انجام شود و بخشی از توانمندیهای بومی این کشور به نمایش گذاشته شود.
رزمایش «میلان ۲۰۲۶» با شعار «رفاقت، همکاری، تشریک مساعی» تلاش دارد ضمن تقویت تعاملات عملیاتی، زمینهساز گسترش دیپلماسی دریایی و ایجاد مشارکتهای گستردهتر میان نیروهای دریایی جهان باشد.
