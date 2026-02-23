ابلاغ نحوه تعدیل جرایم مالیاتی در صورت اصلاح مالیات قطعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای، نحوه محاسبه و تعدیل جرایم مالیاتی را در مواردی که مالیات و عوارض قطعیشده بعداً مورد اصلاح قرار میگیرد، تشریح و ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، چنانچه در اجرای قوانین مالیاتی و در راستای حل اختلافات مالیاتی، مبلغ مالیات و عوارض قطعیشده مؤدیان تعدیل یا اصلاح شود، میزان جرایم مالیاتی نیز متناسب با مبلغ جدید مالیات و عوارض، مورد محاسبه مجدد قرار میگیرد.
در این ابلاغیه تأکید شده است که جرایم مالیاتی موضوع مواد ۱۹۰، ۱۹۲، ۱۹۳ و ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورتی که مبنای محاسبه آنها تغییر کند، باید بر اساس آخرین مبلغ مالیات و عوارض قطعیشده محاسبه شود.
سازمان امور مالیاتی همچنین اعلام کرده است در مواردی که تعدیل جرایم مالیاتی ناشی از رأی مراجع حل اختلاف مالیاتی یا اصلاح رأی در مراحل قانونی باشد، این تعدیل باید بهصورت دقیق و مطابق مقررات اعمال شود و مأموران مالیاتی مکلف به رعایت آن هستند.
در پایان این بخشنامه آمده است، چنانچه جرایم مالیاتی بیش از میزان قانونی از مؤدیان وصول شده باشد، مازاد دریافتی مطابق مقررات مربوطه قابل استرداد خواهد بود.
