۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

ملاک محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای پیمانکاری اعلام شد

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، ملاک محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای پیمانکاری، صورتحساب تایید شده است و درآمدهایی که به صورت برآوردی شناسایی می‌شوند، مبنای محاسبه نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: تاریخ تعلق مالیات و عوارض در قراردادهای پیمانکاری تاریخ صدور صورتحساب مطابق مقررات است. لذا، درآمدهای شناسایی شده بابت قراردادهای پیمانکاری بر اساس درصد پیشرفت کار تا زمان صدور و تایید صورتحساب، به عنوان مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قرار نخواهند گرفت.

بر این اساس، به استناد مواد (۳) و تبصره ۲ ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلق مالیات و عوارض در قراردادهای پیمانکاری، تاریخ صدور صورتحساب مطابق مقررات است. لذا درآمدهایی که بر اساس درصد پیشرفت کار (درصد تکمیل پیمان) به صورت برآوردی شناسایی می‌شوند، تا زمان اعمال در صورتحساب صادره (صورت‌وضعیت تاییدشده)، به عنوان ماخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل احتساب نخواهند بود.

همچنین اخذ جرایم در خصوص درآمد برآوردی معنونه، از جمله جریمه بند (الف) ماده (۲۲) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» و جریمه بند (ب) ماده (۳۶) «قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰»، حسب مورد فاقد موضوعیت می‌باشد.

این اقدام سازمان امور مالیاتی، گامی موثر در جهت تسهیل و شفاف‌سازی فرآیندهای مالیاتی برای فعالان اقتصادی در حوزه پیمانکاری به شمار می‌رود.

طیبه بیات

