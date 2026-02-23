به گزارش خبرگزاری مهر، داده‌های سامانه پایش کیفی هوا در روز دوشنبه چهارم اسفند بیانگر ناسالم شدن هوای مرکز استان برای گروه‌های حساس با قرار گرفتن شاخص بر روی ۱۳۸ است.

شاخص کیفی هوای هشتگرد ۱۲۰ و در حدوده ناسالم برای گروه‌های حساس است. هوای نظرآباد هم با شاخص ۱۱۸، برای گروه‌های حساس ناسالم است.

در این شرایط، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان نباید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل داشته باشند.

هوای طالقان و چهارباغ با شاخص ۵۵ و ۸۷، در محدوده قابل قبول است.

سامانه پایش کیفی هوا در فردیس و اشتهارد از دسترس خارج شده است.