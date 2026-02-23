آلودگی هوا در سمنان؛ وضعیت قرمز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه سنجش آلاینده های سازمان حفاظت از محیط زیست همزمان با ظهر دوشنبه، سمنان را در وضعیت قرمز قرار داد.

میزان سنجش آلاینده های هوا در مرکز استان سمنان بر روی شاخص ۱۵۳ ایستاد تا این شهرستان در وضعیت قرمز یا همان هوای ناسالم و آلوده قرار گیرد.

در این شرایط از مردمی که دارای بیماری های مزمن، تنفسی، آسم و ... هستند همچنین سالمندان و بانوان باردار و کودکان خردسال درخواست شده حتی الامکان منزل را ترک نکنند.

در شرایط قرمز هواشناسی همچنین باید فعالیت هایی بدنی در فضای باز نیز محدود شود.

علت این آلودگی ها سوخت صنایع آلاینده ها مستقر در غرب استان سمنان است. گفتنی است احتمال می رود وضعیت آلاینده ها در گرمسار، ایوانکی و آرادان هم مشابه سمنان باشد اما از آنجا که ماه ها است دستگاه های سنجش آلودگی در غرب استان از کار افتاده شاخص دقیقی از وضعیت آلودگی ها در دسترس نیست.

در این وضعیت تنها می توان به وضعیت آلودگی هوا در مرکز استان سمنان اشاره کرد.

در شاهرود نیز دستگاه سنجش آلودگی مدت ها است خراب شده اما دامغان امروز در وضعیت سالم از لحاظ آلودگی هوا قرار گرفت.