قطع برق بیش از ۱۰۰ هزار خانه و لغو هزاران پرواز در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تعداد خانه هایی که برق آنها در منطقه ساحل شرقی آمریکا در بحبوحه طوفان زمستانی قطع شده به بیش از ۱۰۰ هزار مورد رسید.

بر اساس این گزارش، برق خانه های ایالت های نیوجرسی، ویرجینیا، مریلند و دیلور قطع شده است. سایت فلایت اویر نیز از لغو یا به تعویق افتادن بیش از ۱۰ هزار پرواز در آمریکا طی روز یکشنبه خبر داد.

سایت مذکور اضافه کرد که بیش از ۳۴۰۰ پرواز بر اثر طوفان زمستانی از مبدأ آمریکا و به مقصد این کشور لغو شده است.

پیشتر نیز نشریه هیل گزارش داده بود بیش از ۶۰ میلیون آمریکایی تحت تأثیر شرایط اضطراری ناشی از بارش شدید برف قرار گرفته اند.