به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر صفری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به عملکرد بخش مسافری این اداره‌کل در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: بر اساس آمارهای رسمی، در مجموع سال جاری حدود ۶۹۸ هزار مسافر از طریق قطارهای بین‌شهری در محور شمال‌غرب جابه‌جا شده‌اند.

وی افزود: این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۵۰ هزار نفر بوده که نشان‌دهنده رشد حدود ۵ درصدی تعداد مسافران در سال ۱۴۰۴ است و بیانگر افزایش استقبال مردم از حمل‌ونقل ریلی در این منطقه است.

صفری با اشاره به شاخص نفر-کیلومتر به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد در حوزه حمل‌ونقل مسافری گفت: مجموع نفر-کیلومتر ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۳۲۵ میلیون نفر-کیلومتر رسیده، در حالی که این شاخص در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۲ میلیون نفر-کیلومتر بوده است که حاکی از رشد حدود ۸ درصدی در این بخش است.

مدیرکل راه‌آهن شمال‌غرب ادامه داد: بررسی آمارهای ماهانه نیز نشان می‌دهد در اغلب ماه‌های سال، به‌ویژه در ایام پرتردد، میزان استفاده از قطار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است که این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده اعتماد بیشتر مردم به حمل‌ونقل ریلی به عنوان گزینه‌ای ایمن، مقرون‌به‌صرفه و قابل اطمینان باشد.

وی با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز تصریح کرد: با توجه به روند افزایشی تقاضا برای سفرهای ریلی، پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده و همزمان با آغاز سفرهای نوروزی، آمار جابه‌جایی مسافران با افزایش بیشتری همراه شود.

صفری خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای افزایش ظرفیت قطارها، تأمین ناوگان و ارتقای کیفیت خدمات به منظور پاسخگویی مناسب به تقاضای سفرهای نوروزی اندیشیده شده و مجموعه راه‌آهن شمال‌غرب تلاش دارد خدماتی ایمن، منظم و باکیفیت به مسافران ارائه دهد.