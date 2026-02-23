صفری: مسجد جامع ارومیه آماده ثبت جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی صفری در این زمینه اظهار کرد: مرمتهای مسجد جامع ارومیه، با قدمتی بیش از هزار سال، به مراحل نهایی خود نزدیک شده و این بنای تاریخی به زودی برای ثبت جهانی آماده خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: از دو سال و نیم گذشته، با آغاز مرمتهای این مسجد، تمام ایرادات موجود در پرونده ثبت جهانی آن با همکاری همکاران و کارشناسان مربوطه رفع شده است و در این مدت، مرمت شبستان و گنبدخانه انجام شده و همچنین زوائد بصری از بین رفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، برچیدن الحاقات اضافی در دستور کار قرار دارد که با حمایتهای استاندار و نماینده ولی فقیه در استان در حال پیگیری است.
صفری افزود: تاکنون برای مرمت مسجد بیش از ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است و این فاز مرمتی، مهمترین فاز در طول سالیان گذشته بوده است تا مردم بتوانند بیشتر با زیباییهای این بنای تاریخی آشنا شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی تأکید کرد: تلاشها برای ثبت جهانی این مسجد ادامه دارد و امید است با تکمیل مراحل مرمت، این اثر تاریخی ارزشمند بهزودی در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شود.
