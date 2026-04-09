به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مومنی از آمادهباش کامل ناوگان حملونقل مسافر ورامین برای جابهجایی مسافران قطارهای مسیر مشهد-ورامین به نقاط مختلف تهران خبر داد.
مومنی با اشاره به اعلام راهآهن جمهوری اسلامی ایران (رجا) مبنی بر تعیین ایستگاه راهآهن ورامین به عنوان مبدأ و مقصد قطارهای مشهد، اظهار داشت: به دلیل آسیبدیدگی خط ریلی ورامین-تهران، تمهیدات ویژهای برای جابهجایی مسافران اندیشیده شده است.
وی افزود: در این راستا، ناوگان سازمان حملونقل مسافر شهرداری ورامین شامل اتوبوسها و تاکسیهای شهری در حالت آمادهباش قرار گرفته و خدماترسانی لازم به مسافران ارائه میشود.
شهردار ورامین تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، این ناوگان مسافران را از ورامین به مقصد شهر تهران منتقل میکند تا آن دسته از شهروندانی که قصد ادامه سفر دارند، بدون دغدغه به مقصد نهایی خود دست یابند. این اقدام با هدف کاهش مشکلات تردد، ایجاد نظم در جابهجایی، خدمترسانی مطلوب و تسهیل دسترسی شهروندان به شبکه حملونقل عمومی صورت گرفته است.
مومنی در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگیهای لازم با سازمان حملونقل شهری و رانندگان انجام شده و این خدمات تا زمان بازگشت شرایط عادی در مسیر ریلی ادامه خواهد داشت.
وی همچنین از شهروندان خواست با عوامل اجرایی همکاری کرده و اطلاعیههای رسمی را از مراجع ذیربط پیگیری کنند.
