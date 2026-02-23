۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

کمیک موشن «هیسطوری» روی آنتن شبکه امید رفت؛ اینجا همه‌چی هیسطوریه!

کمیک موشن «هیسطوری» از یکشنبه ۳ اسفند همزمان با شب‌های ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه امید رفت.

دریافت 49 MB

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، کمیک موشن «هیسطوری» به کارگردانی مجید محمودی و تهیه‌کنندگی امید مرندی محصول مرکز انیمیشن سوره از روز گذشته یکشنبه ۳ اسفند روی آنتن شبکه امید رفته است.

«هیسطوری» با قصه‌ای از تاریخچه استعمار در جهان در قالب رئال- کمیک‌موشن، همزمان با آغاز پویش سراسری «هیسطوری» برای نوجوانان، در ۳۲ قسمت به‌صورت شبانه در ایام ماه رمضان هرشب ساعت ۲۱:۳۰ و تکرار آن روز بعد ساعت ۹:۳۰ صبح روی آنتن شبکه امید رفته است.

در این مجموعه سعی شده‌ است با مرور صفحات و داستان های تاریخی مطرح در مجموعه ۱۵ جلدی «سرگذشت استعمار»؛ سیر اندیشه‌های استعمارگران و جهان بینی آنان برای مخاطبان بازخوانی شود.

بیان این سرگذشت از طریق روایتگری رقم خواهد خورد. راوی داستان ها علاوه بر روایتگری، ابعاد بیشتری را برای مخاطبان بازگو و تحلیل می کند.

همچنین همزمان با پخش این کمیک موشن، از تیزر این اثر که ساخت آن برعهده مهدی اولادوطن است، رونمایی شد.

عطیه موذن

