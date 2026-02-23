به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، کمیک موشن «هیسطوری» به کارگردانی مجید محمودی و تهیه‌کنندگی امید مرندی محصول مرکز انیمیشن سوره از روز گذشته یکشنبه ۳ اسفند روی آنتن شبکه امید رفته است.

«هیسطوری» با قصه‌ای از تاریخچه استعمار در جهان در قالب رئال- کمیک‌موشن، همزمان با آغاز پویش سراسری «هیسطوری» برای نوجوانان، در ۳۲ قسمت به‌صورت شبانه در ایام ماه رمضان هرشب ساعت ۲۱:۳۰ و تکرار آن روز بعد ساعت ۹:۳۰ صبح روی آنتن شبکه امید رفته است.

در این مجموعه سعی شده‌ است با مرور صفحات و داستان های تاریخی مطرح در مجموعه ۱۵ جلدی «سرگذشت استعمار»؛ سیر اندیشه‌های استعمارگران و جهان بینی آنان برای مخاطبان بازخوانی شود.

بیان این سرگذشت از طریق روایتگری رقم خواهد خورد. راوی داستان ها علاوه بر روایتگری، ابعاد بیشتری را برای مخاطبان بازگو و تحلیل می کند.

همچنین همزمان با پخش این کمیک موشن، از تیزر این اثر که ساخت آن برعهده مهدی اولادوطن است، رونمایی شد.