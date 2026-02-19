به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سوره، برنامه رئال عروسکی «بابابام» همراه با فصل‌ جدید انیمیشن آن، سریال اپیزودیک «هتل بسیار بسیار عجیب» و مجموعه کمیک موشن «هیسطوری» از جمله آثار جدیدی هستند که از هفته پیش‌رو با شروع ماه مبارک رمضان برای کودکان و نوجوانان به ترتیب روی آنتن شبکه پویا، نهال و امید می‌روند.

این آثار که برای اولین‌بار پخش خود را شروع می‌کنند، در مراکز مختلف سوره به تولید رسیده‌اند.

فصل جدید انیمیشن «بابابام» با ماجراهای پدر - دختری به قلم امیررضا مافی و کارگردانی علیرضا طاهری محصول مرکز انیمیشن سوره، اکنون همراه با یک برنامه ترکیبی نمایشی - عروسکی به تهیه‌کنندگی مجید غفاری در ٢۶ قسمت آماده شده و از هفته آینده قرار است پخش خود را از شبکه پویا آغاز کند.

«هتل بسیار بسیار عجیب» تازه‌ترین سریال نمایشی باشگاه فیلم سوره برای کودکان در ژانر معمایی - ماجراجویی به کارگردانی سامان غنائمی و تهیه‌کنندگی حامد یامین‌پور با محوریت ماجراهای یک هتل عجیب به مدیریت چهار کودک، در ١۵ قسمت بصورت روزانه شنبه تا چهارشنبه ساعت ١۶ و تکرار ساعت ٢٠ همان روز از شبکه نهال پخش می‌شود.

«هیسطوری» با قصه‌ای از تاریخچه استعمار در جهان به کارگردانی مجید محمودی و تهیه‌کنندگی امید مرندی محصول مرکز انیمیشن سوره در قالب رئال - کمیک‌موشن، همزمان با آغاز پویش سراسری «هیسطوری» برای نوجوانان، در ٣٢ قسمت بصورت شبانه در ایام ماه رمضان روی آنتن شبکه امید می‌رود.

سازمان سینمایی سوره در راستای سیاست‌های خود برای تمرکز بر مخاطبان کودک و نوجوان، تولیدات متنوعی را در دست ساخت دارد که به زودی عرضه می‌شوند.

انیمیشن سینمایی «یوز» از دیگر آثار این موسسه، اکنون با عبور از مرز یک و نیم میلیون مخاطب در سینماهای سراسر کشور، به زودی وارد باشگاه ١٠٠ میلیاردی‌ها در گیشه سینمای ایران می‌شود.