به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «اشاره» به عنوان تنها برنامه سیاسی اجتماعی ویژه نوجوانان در رسانه ملی، پس از پخش بیش از ۱۰۰ قسمت برنامه زنده، وارد فصل جدیدی از تولیدات خود شده است. این برنامه که با اجرای محمد میرزازاده و تهیه‌کنندگی محمد درویشی و کارگردانی و سردبیری هانیه سمندری روی آنتن شبکه امید می‌رود، از دی سال گذشته تاکنون در قالب برنامه‌ای زنده به موضوعات سیاسی، اجتماعی، هویتی و مسائل روز مرتبط با نوجوانان پرداخته است.

«اشاره» همزمان با سالگرد جنگ تحمیلی دوم، در قالب مجموعه‌ای تولیدی و با محوریت کتاب «از ایرانمان دفاع می‌کنیم»، هر شب ساعت ۲۲ از شبکه امید پخش می‌شود و مخاطبان را به تأملی دوباره درباره گذشته، حال و آینده دعوت می‌کند و همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، بار دیگر به صورت زنده پخش می‌شود.

این مجموعه با بهره‌گیری از محتوای آموزشی و تربیتی، تلاش دارد مفاهیم مرتبط با هویت ملی، مسئولیت اجتماعی و شناخت تحولات معاصر را برای مخاطبان نوجوان تبیین کند.