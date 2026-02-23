به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلطانی مقدم با بیان این مطلب گفت: این بودجه با ارزشی بالغ بر ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تصویب شد که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه شهری است؛ اعضای محترم شورای شهر با برگزاری جلسات فشرده و کارشناسی و شنیدن توضیحات نمایندگان شهرداری، در نهایت برای ریل گذاری هزینه و درآمد در سال آینده تصمیم گیری کردند.

وی با اشاره به عملکرد دوره ششم مدیریت شهری، تأکید کرد: در طول این دوره، بودجه مصوب سالانه ۱۰۰ درصد جذب شده است. این رقم جذب، در مقایسه با ادوار گذشته، جهشی قابل توجه در عملکرد کاری و درآمدی شهرداری کرج را نشان می‌دهد که مرهون حمایت، هدایت، و نظارت شهردار محترم و اعضای پرتلاش شورای اسلامی شهر بوده است.

معاون شهردار کرج خاطرنشان کرد: این موفقیت در شرایطی به دست آمده است که اقتصاد شهری در سال‌های اخیر به دلیل رکود شدید صنعت ساختمان‌سازی و کاهش چشمگیر صدور پروانه ساختمانی، با چالش‌های محسوس و معناداری روبرو بوده است. با این وجود، به لطف وفاق، همکاری، همدلی و مشارکت خوب مردم، شاهد حرکت رو به جلوی توسعه و آبادانی در شهر کرج بوده‌ایم.

وی در خصوص بودجه سال آینده تصریح کرد: مبالغ خوبی برای تزریق به پروژه‌های نیمه‌تمام در نظر گرفته شده و مردم همچنان شاهد فعالیت مستمر در پروژه‌های توسعه‌ای شهر خواهند بود. در حوزه فرهنگی شاهد یک جهش بودجه‌ای هستیم تا برنامه‌های غنی‌تری در سطح شهر اجرا شود. همچنین بار مالی افزایش سالانه حقوق و دستمزد و رفاهیات پرسنل نیز به درستی پیش‌بینی گردیده است.

وی با تاکید بر اینکه همانطور که تاکنون در پرداخت و تأمین هزینه‌های جاری، عمرانی و خدمات شهری مشکلی به وجود نیامده، این روند با قوت ادامه خواهد داشت، اعلام کرد که دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال آینده نیز متناسب با نرخ تورم و ارقام اعلامی وزارت کشور مصوب شده و مبنای عمل شهرداری خواهد بود.