به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه فولاد مبارکه، در شرایطی که صنعت کشور با چالشهای ناترازی انرژی و محدودیتهای شبکه سراسری مواجه بود، شرکت فولاد مبارکه در پایان یازدهماهه سال ۱۴۰۴ موفق به ثبت بالاترین میزان رشد تولید در تاریخ بهرهبرداری شرکت نسبت به مدت مشابه در ادوار گذشته شد.
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، با اعلام این مطلب گفت: آمارهای مثبته از عملکرد درخشان کارکنان بخشهای فولاد مبارکه نشان میدهد که از ابتدای سال جاری تا پایان بهمنماه، کارکنان بلندهمت نواحی آهنسازی، فولادسازی و ریختهگری مداوم، ناحیه نورد گرم و نورد سرد و همچنین کارکنان شرکت فولاد و نورد سبا فراتر از برنامههای خود به رشد بیسابقهای دست یافتهاند.
رشد ۱.۹ درصدی تولید گندله در فولاد مبارکه
به گفته وی، کارکنان واحد گندلهسازی فولاد مبارکه توانستهاند با تولید ۶ میلیون و ۷۲۸ هزار تن گندله در یازدهماهه سال ۱۴۰۴ و تحقق ۱۰۲درصدی برنامه، به رشد ۱.۹ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ دست یابند.
رشد ۱۲.۱ درصدی تولید آهن اسفنجی فولاد مبارکه
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در ادامه از تولید ۶ میلیون و ۷۳۳ هزار تن آهن اسفنجی در واحدهای احیا مستقیم فولاد مبارکه خبر داد و گفت: امروز فولاد مبارکه عنوان بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی جهان را یدک میکشد و این مایه خرسندی است که اعلام کنیم طی یازدهماهه اخیر، ۱۱۳ درصد از برنامه تولید آهن اسفنجی شرکت محقق شده و به رشد ۱۲.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دست یافتهایم.
رشد ۲.۱ درصدی تولید تختال در فولاد مبارکه
بنا بر اظهارات زرندی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ که صنایع مختلف بهویژه فولادسازان همچنان با محدودیتهای انرژی و بسیاری از چالشهای دیگر مواجه بودهاند، تولید ۶ میلیون و ۹۵۹ هزار تن تختال و تحقق ۱۰۳ درصدی برنامه سالانه تولید و رشد ۲.۱ درصدی در این زمینه از دیگر اخبار مسرتبخش و امیدآفرین در حوزه تولید کشور است.
وی با تأکید بر اینکه خوشبختانه سرمایهگذاریهای فولاد مبارکه در حوزه برق و آب در این شرایط سخت به ثمر رسیده است، خاطرنشان کرد: امروز گروه فولاد مبارکه با کاهش اتکا به شبکه برق سراسری توانست بالاترین میزان رشد تولید در تاریخ بهرهبرداری خود را به ثبت برساند.
تحقق ۱۰۲ درصدی برنامه تولید کلاف گرم فولاد مبارکه
به گفته مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در زمینه تولید کلاف گرم در فولاد مبارکه نیز با تولید ۴ میلیون و ۸۳۵ هزار تن ۱۰۲ درصد برنامه محقق شده و نیاز صنایع داخلی کشور به انواع ورقهای فولادی گرم تأمین شده است.
رشد ۱۵.۱ درصدی تولید آهن اسفنجی و ۲.۷ درصدی کلاف گرم شرکت فولاد و نورد سبا
وی از روند روبهرشد تولید در گروه فولاد مبارکه بهعنوان یکی دیگر از دستاوردها از ابتدای سال جاری تا پایان بهمنماه یاد و اضافه کرد: در یازدهماهه سال ۱۴۰۴ تولید آهن اسفنجی در شرکت فولاد و نورد سبا با تحقق ۱۱۷ درصدی برنامه به یکمیلیون و ۲۸۳ هزار تن افزایش یافته که این میزان تولید نسبت به یازدهماهه سال ۱۴۰۳ رشد ۱۵.۱ درصدی را نشان میدهد. ضمن اینکه در همین بازه زمانی تولید کلاف گرم شرکت فولاد و نورد سبا با رشد ۲.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ به ۱.۵ میلیون تن افزایش یافته است.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به نقش این مجموعه در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: گروه فولاد مبارکه همچنان با حفظ سهم حدود ۳۴ درصدی در تولید فولاد خام کشور، نقش بسزایی در حفظ رتبه دهم ایران بین تولیدکنندگان برتر فولاد جهان دارد.
وی با ابراز امیدواری به تداوم این روند تا پایان سال تصریح کرد: با برنامهریزی هوشمندانه تولید و به همت همکاران، پیشبینی میشود پایان سال ۱۴۰۴ شاهد شکسته شدن تمامی رکوردهای سالانه شرکت و همچنین شرکتهای گروه نسبت به کل ادوار تاریخ بهرهبرداری تا کنون باشیم.
