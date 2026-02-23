مخبر: مشکل روغن خوراکی در کشور حل شدنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از مدیران عامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای به عنوان اعضای هیات رئیسه اتحادیه کشوری و نیز اعضای انجمن صنفی صنایع روغن نباتی با مشاور و دستیار مقام معظم رهبری دیدار و درباره چالش‌های تخصیص ارز، توسعه خطوط تولید و بهبود شبکه توزیع گفت‌وگو کردند.

محمد مخبر در این نشست‌های جداگانه که با هدف بررسی موانع پیش‌روی صنعت روغن خوراکی و همچنین شبکه توزیع کالا برگزار شد، ضمن استماع دقیق دیدگاه‌های تولیدکنندگان و فعالان توزیع، بر ضرورت ایجاد هم‌افزایی میان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی تأکید کرد.

در این جلسات، تولیدکنندگان بزرگ روغن خوراکی ضمن ارائه گزارش از ظرفیت‌های موجود، خواستار حمایت هدفمند برای رفع موانع پیش روی خود شدند. اختصاص به‌موقع ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و همچنین ارائه تسهیلات برای توسعه خطوط تولید، مهمترین دغدغه این بخش بود که در صحبت‌های آنان مورد تأکید ویژه قرار گرفت.

مدیران عامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز در این دیدار، با اشاره به گستردگی شبکه فروش خود، از چالش‌های موجود در زنجیره توزیع کالا و نیاز به هماهنگی بیشتر میان حلقه‌های مختلف این زنجیره سخن گفتند.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری پس از شنیدن نقطه نظرات و دغدغه‌های مطرح شده در این جلسات، با اشاره به شرایط کنونی کشور، ورود فروشگاه‌های زنجیره‌ای به عرصه تولیدات و تامین مایحتاج مردم را راهکاری مؤثر برای پوشش هرچه بهتر مناطق مختلف کشور و تسریع در توزیع اقلام مورد نیاز مردم دانست.

مخبر تصریح کرد: چنین همکاری‌هایی می‌تواند ضمن کوتاه کردن دست واسطه‌های غیرضرور، ثبات را به بازار بازگرداند و دسترسی مردم به کالاهای اساسی به ویژه روغن خوراکی را تسهیل کند.

وی تأکید کرد که هم‌افزایی شرکت‌های بزرگ می‌تواند سرعت توزیع را افزایش داده و عدالت در دسترسی به کالا را در سراسر کشور بهبود بخشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: تجربه نشان داده ظرفیت کشور برای تولید روغن خوراکی بیش از میزان مصرف کاملا وجود دارد و می توان با تمرکز بر مشکلات حادث در این فرآیند، گره ها را باز و تولید را افزایش داد.

شایان ذکر است، تأمین به‌موقع مواد اولیه، توسعه خطوط تولید و نوسازی ماشین‌آلات از جمله محورهای اصلی این نشست بود که فعالان اقتصادی خواستار مساعدت بیشتر در این زمینه‌ها شدند.

همچنین موضوع تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه به عنوان یکی از گره‌های کلیدی تولید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.