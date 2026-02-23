۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

اظهارات گستاخانه اسموتریچ درباره اشغال غزه و شهرک‌سازی در آن

اظهارات گستاخانه اسموتریچ درباره اشغال غزه و شهرک‌سازی در آن

وزیر دارایی افراطی رژیم صهیونیستی در اظهاراتی گستاخانه، از قصد این رژیم برای اشغال نوار غزه و ساخت شهرک‌های یهودی در این باریکه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در حالی که حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه با وجود گذشت بیش از چهار ماه از آغاز آتش بس در این باریکه ادامه دارد و اشغالگران بر خلاف مفاد توافق آتش بس قصد عقب نشینی از غزه را ندارند، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی فاشیست رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه در اظهاراتی گستاخانه گفت: ما در نهایت نوار غزه را اشغال خواهیم کرد و شهرک‌های یهودی در آنجا ایجاد می‌کنیم.

این وزیر افراطی کابینه رژیم صهیونیستی در گفتگو با رادیو رژیم صهیونیستی ضمن اذعان تلویحی به شکست تل آویو در از بین بردن حماس، اعلام کرد: ما از هدف خود برای نابودی حماس دست نکشیده‌ایم و به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا فرصت می‌دهیم تا این کار را به روش خودش انجام دهد. اگر او در حذف حماس موفق نشود، ارتش اسرائیل مشروعیت بین‌المللی و حمایت آمریکا را برای انجام این کار دریافت خواهد کرد.

اسموتریچ در ادامه لفاظی‌های گستاخانه خود گفت: به زودی به حماس در مورد تسلیم تمام سلاح‌ها، مقرها و تونل‌ها اولتیماتوم داده خواهد شد و اگر آنها پایبند باشند مشکلی نیست؛ اما اگر این کار را نکنند ، ما مشروعیت اقدام مستقل خود را خواهیم داشت.

از طرف دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که تیپ هفتم این ارتش، یک ماموریت سه ماهه در رفح، جنوب نوار غزه، را به پایان رسانده و 8.5 کیلومتر تونل در بخش جنوبی نوار را تخریب کرده است.

ارتش رژیم اشغالگر اعلام کرد که در جریان عملیات پاکسازی تونل‌ها در رفح، درگیری مستقیمی میان نظامیان آن با نیروهای حماس رخ داده است.

    • جهانبخش IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      بلغور کرده برای خودش

