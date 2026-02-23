صدور نخستین ویزای حج تمتع ۱۴۰۵ برای اتباع ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت در شورای مدیران سازمان حج و زیارت با اشاره به آغاز صدور روادید حج تمتع ۱۴۰۵، بر تسریع در ادامه فرآیند دریافت ویزای الکترونیکی برای تمام حجاج کشورمان تأکید کرد و خواستار هماهنگی حداکثری بخش‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران شد.

رشیدیان با استناد به گزارش مرکز پزشکی حج و زیارت اظهار کرد: روند معاینات پزشکی زائران در مراحل پایانی قرار دارد و تاکنون بیش از ۸۳ هزار نفر به پزشکان برای معاینه مراجعه کرده‌اند که بیشتر آن‌ها تأییدیه استطاعت جسمی دریافت کرده‌اند و تنها تعداد محدودی موفق به دریافت مجوز عزیمت نشده‌اند.

رئیس سازمان حج و زیارت با یادآوری اینکه استطاعت جسمی از شرایط شرعی و قانونی تشرف به حج است، تاکید کرد: متقاضیان باقی‌مانده هرچه سریع‌تر برای انجام معاینات به پزشکان معتمد مراجعه کنند تا فرآیند اعزام بدون وقفه انجام شود.

رشیدیان همچنین به سفرهای عمره مفرده و عتبات عالیات اشاره کرد و افزود: راهکارهای کاهش هزینه سفر زائران در دست بررسی است، البته نوسانات قیمتی خارج از اراده مجموعه حج و زیارت است.

وی از برنامه‌ریزی برای تسهیل حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور در سفرهای عمره خبر داد و افزود: سازوکار معرفی خدمات و نحوه ارائه سرویس به این گروه باید به‌صورت دقیق طراحی و اطلاع‌رسانی شود.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره سفرهای عتبات نیز با اشاره به تنوع بسته‌های اعزام اعلام کرد: افزایش بسته‌های ارزان‌قیمت به‌زودی مدنظر است تا متقاضیان بتوانند متناسب با شرایط خود از خدمات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

بنابر اعلام سازمان حج و زیارت، اعزام حدود ۸۶ هزار و ۷۰۰ نفر در قالب ۵۴۷ کاروان به حج تمتع از هفتم اردیبهشت‌ماه از ۲۳ ایستگاه پروازی به مقصد عربستان و برای انجام مناسک حج تمتع آغاز می‌شود.

همچنین امروز شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی حج اعلام کرد: ثبت‌نام دوره جدید از متقاضیان سفر عمره در فاصله ۱۹ تا ۲۴ اسفند ماه انجام می‌شود.