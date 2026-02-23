میثم سیفوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آمار ترددهای جاده‌ای طی ۱۱ ماه گذشته ۵۲ میلیون و ۶۷۶ هزار انواع وسایل نقلیه موتوری به استان مرکزی وارد و ۵۱ میلیون و ۴۰۷ هزار دستگاه انواع خودرو خارج شده است.

وی افزود: در مجموع ۲۷۷ میلیون و ۹۷۸ هزار تردد در این مدت توسط ۸۴ سامانه تردد شمار آنلاین منصوب در جاده‌های استان به ثبت رسیده که ۱۷ درصد از مجموع این ترددها مربوط به وسایل نقلیه سنگین است.

سیفوری بیان کرد: میانگین سرعت خودروهای عبوری از جاده‌های استان مرکزی از ابتدای امسال تا پایان بهمن‌ماه برابر با ۸۲ کیلومتر بر ساعت بوده که با توجه به افزایش سامانه‌های هوشمند جاده‌ای نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه کیلومتر بر ساعت کاهش یافته است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: امسال ۲ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۳۴۷ مورد تخلفات رانندگی توسط دوربین‌های جاده‌ای ثبت شده که ۹۵ درصد آن مربوط به تخطی از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت است.

وی افزود: ۱۱۰ هزار و ۹۱۹ تخلف عبور خودروهای سنگین از لاین غیرمجاز در آزادراه‌ها نیز به ثبت رسیده که برابر چهار درصد از مجموع تخلفات احصاء شده توسط دوربین‌های جاده‌ای است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: محورهای اراک - سلفچگان، آزادراه ساوه - تهران و بزرگ‌راه اراک - شازند به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم تردد در جاده‌های این استان را بخود اختصاص داده‌اند.