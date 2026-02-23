زینل پور: ۱۲۰۰ میلیارد تومانی مالیات به حساب مودیان کرمانی بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید زینل پور، ظهر دوشنبه در نشست خبری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌های استان کرمان پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۳۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به ظرفیت بزرگ مالیات در شرایط تحریم‌ها، افزود: اعتقادی به گرفتن ریالی مالیات اضافی از مردم نداریم و سازمان مالیاتی به سمت عدالت مالیاتی رفته است.

عملکرد در استرداد و عدالت مالیاتی

زینل‌پور، تصریح کرد: امسال ۱۲۰۰ میلیارد تومان استرداد مالیات به مودیان استان کرمان داشته‌ایم و در این بخش نیز جزو استان‌های اول کشور هستیم.

وی با بیان اینکه تکریم مودیان برای سازمان مالیاتی بسیار اهمیت دارد و تمام تلاش بر این بوده است که مردم نارضایتی نداشته باشند تصریح کرد: سال گذشته مالیات ۴۴۲ هزار و ۷۶۵ مؤدی اصناف در استان کرمان صفر شد که ۹۱ درصد مودیان اشخاص حقیقی استان را شامل می‌شد.

سهم شرکت‌های بزرگ و اتباع در پرداخت مالیات

مدیرکل امور مالیاتی کرمان درباره سهم شرکت های بزرگ استان در پرداخت مالیات گفت: بیش از ۹۰ درصد مالیات دریافتی استان کرمان توسط شرکت‌های بزرگ پرداخت می‌شود و حدود چهار درصد مربوط به مشاغل و اصناف است.

وی، سهمیه درآمد مالیاتی استان کرمان در سال جاری را حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و در خصوص دریافت مالیات از اتباع افغان گفت: ۴۵ هزار برگ مالیاتی برای تعداد ۹ هزار نفر از اتباع افغان استان صادر شده و ۱۰ درصد وصولی مالیات مشاغل استان کرمان مربوط به اتباع افغان بوده است.

زینل پور، افزود: اتباع افغان برای تمدید اقامت خود در استان کرمان باید وضعیت مالیاتی خود را تعیین تکلیف کنند.

مشارکت مردمی در توسعه

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی، بیان کرد: تعداد ۹۲۱۱ نفر در طرح «پروژه‌های نشان‌دار» استان کرمان شرکت کردند و محل هزینه‌ کرد مالیات پرداختی خود را تعیین نمودند که به‌طور میانگین ۵۰ درصد از اعتبار این پروژه‌ها توسط مودیان مالیاتی تأمین اعتبار شده که بیشتر در حوزه آموزش و پرورش و ساخت مدرسه بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان تاکید کرد: مردم باید بدانند مالیات آنها صرف توسعه شهری و رفاه خودشان می‌شود.

مقابله با فرار مالیاتی و آموزش اصناف

زینل پور، افزود: استان کرمان در بحث جلوگیری از فرار مالیاتی جزء رتبه‌های اول کشور است و سامانه سوت‌ زنی با مشارکت خوب مردم فعال بوده و اداره مبارزه با پولشویی نیز در استان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته برای بیش از ۷ هزار نفر از صنوف، ۲۱۸ ساعت آموزش در حوزه مالیاتی برگزار شده است.