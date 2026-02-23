مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه وام ازدواج و فرزندآوری را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی مصوبه مجلس برای لایحه بودجه ۱۴۰۵ در هیئت عالی نظارت گفت: در جلسه امروز بندهای مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری در سرفصل وام‌های قرض‌الحسنه بررسی شد. مجلس ۴۷۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات در این بخش در نظر گرفته که هیئت عالی نظارت این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست.

وی تاکید کرد: امیدواریم با اجرایی‌شدن این مصوبه شاهد کاهش صف متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری باشیم.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه کنترل تورم اولویت هیئت عالی نظارت است، ادامه داد: هیئت عالی امروز مصوبه دیگر مجلس برای «افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی» را به دلیل عوارض تورمی، مغایر سیاست‌های کلی نظام دانست.

دهنوی یادآور شد: هیئت عالی نظارت همچنین مصوبه‌ای درباره ملی‌شدن پلاک خودروهای موجود در مناطق آزاد را واجد ابهام دانست زیرا در این مصوبه قید نشده آیا این موضوع شامل واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین ملی خواهد شد یا فقط شامل خودروهای موجود در مناطق آزاد است. بعد از رفع ابهام این موضوع در مجلس هیئت عالی نظارت نظرش را درباره این مصوبه اعلام خواهد کرد.