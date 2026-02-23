حکیم: ایران رکن مهمی در ثبات منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، رئیس جریان حکمت ملی عراق، در مراسم سالروز رحلت «سید عبدالعزیز حکیم» با اشاره به جایگاه مرجعیت دینی گفت: مرجعیت عنوانی مقطعی یا ابزاری سیاسی نیست، بلکه ترازوی اخلاقی و قطبنمایی است که در تمامی مراحل باید به آن رجوع شود. مرجعیت، طرف نزاعها نیست بلکه سقفی است که همگان را در بر میگیرد.
عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق گفت: نجف اشرف مدرسه اعتدال و کانون توازن است و مرجعیت، طرف نزاعها نیست بلکه سقفی است که همگان را در بر میگیرد.
حکیم هشدار داد که نباید اجازه داد مسیرهایی که موقعیت بینالمللی عراق را تضعیف میکند، بازتولید شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بنبست سیاسی کنونی عراق را وضعیتی فرساینده برای نهادهای حکومتی و تضعیفکننده اعتماد عمومی توصیف کرد و خواستار تسریع در تکمیل تعهدات قانون اساسی و تشکیل دولتی بر پایه برنامهای روشن و افراد شایسته شد.
رئیس جریان حکمت ملی عراق با تأکید بر اصل «تصمیم عراقی» تصریح کرد: هرگونه تلاش برای تحمیل دیکتههای خارجی بر تصمیم عراق یا بر انتخابهای مؤلفههای آن قاطعانه رد میشود. عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است و نیازی به قیمومت ندارد و تصمیم آن باید کاملاً عراقی و از طریق نهادهای قانون اساسی رقم بخورد.
حکیم با هشدار نسبت به بازگشت فضای ضعف و دودستگی، تأکید کرد: عراق بهای سنگینی برای خروج از تحریمها و محدودیتهای بینالمللی پرداخت کرده و نباید اجازه داد این مسیر معکوس شود.
در بخش منطقهای سخنان خود، حکیم با اشاره به تنشهای فزاینده در جهان و منطقه، از جامعه بینالمللی خواست به منشورها و قوانین بینالمللی پایبند بماند و هشدار داد که تحمیل ارادهها با زور، امنیت و صلح بینالمللی را در معرض خطر قرار میدهد.
وی ضمن حمایت از تداوم گفتگو و مذاکرات سازنده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، گفت: مسیر گفتگو کوتاهترین راه برای دور نگه داشتن منطقه از بحرانهای بیشتر است.
رئیس جریان حکمت ملی عراق از دولت آمریکا خواست به دعوتهای ماجراجویانه و تنشآفرین گوش نسپارد، زیرا گزینه تشدید تنش به سود احدی نیست.
حکیم تاکید کرد: تشدید تنش تنها به سود تاجران جنگها و بحرانها خواهند بود، در حالی که ملتهای منطقه بهای آن را از امنیت و ثبات خود می پردازند.
رئیس جریان حکمت ملی عراق تاکید کرد: ثبات جمهوری اسلامی ایران رکن مهمی در ثبات منطقه به شمار می آید و گفتگوی ایران و آمریکا ضرورتی برای دور نگه داشتن همگان از هزینههای تشدید تنش است. این موضعی مسئولانه از سوی همه کشورهای منطقه و ملتهای آن است که بارها به دولت آمریکا ضرورت پرهیز از گزینه جنگ و تشدید نظامی را یادآور شده اند. امیدواریم دولت آمریکا به این واقعیت آگاه باشد و آن را جدی بگیرد.
