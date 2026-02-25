به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر جدید ایران در لبنان در این دیدار، برنامه‌ پیشنهادی خود در خصوص تقویت مناسبات و همکاری‌ها با لبنان در زمینه‌های گوناگون مورد علاقه طرفین را ارائه کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار با تبیین اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران-لبنان، بر ضرورت تلاش برای توسعه و گسترش همه‌جانبه مناسبات دو کشور تاکید کرد.

رئوف شیبانی پیش از انتصاب به عنوان سفیر ایران در لبنان، نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور سوریه بود.

وی مسئولیت‌هایی همچون معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه و سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، سوریه و تونس را در کارنامه دیپلماتیک خود دارد.