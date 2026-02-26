به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی عصر پنج شنبه در حاشیه نشست خبری پیش از دیدار تیمهای خیبر و چادرملو در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برگزاری دیدار فردای خیبر بدون حضور تماشاگران با ابراز تأسف گفت: فقط میتوانم بگویم متأسفم. واقعاً خیبر با هوادارانش، خیبر است. اینکه در برخی استانها مسابقات با حضور تماشاگر برگزار میشود اما در استان ما این شرایط فراهم نیست، برای ما جای سؤال دارد.
فکر میکنم در این زمینه کملطفیهایی نسبت به مجموعه خیبر صورت گرفته که باعث شده بازی فردا بدون حضور تماشاگر برگزار شود
وی افزود: ما میزبان هوادارانمان، بهویژه هواداران خانم هستیم که بارها نشان دادهاند بدون هیچ حاشیه و مشکلی به ورزشگاه آمدهاند و تیم را حمایت کردهاند.
سرمربی تیم فوتبال خیبر ادامه داد: فکر میکنم در این زمینه کملطفیهایی نسبت به مجموعه خیبر صورت گرفته که باعث شده بازی فردا بدون حضور تماشاگر برگزار شود.
تنها دلخوشی مردم این شهر، تیم خیبر است
رحمتی با تأکید بر نقش اجتماعی خیبر در استان تصریح کرد: تنها دلخوشی مردم این شهر همین تیم است. ما به خوبی میدانیم در این شرایط سخت اقتصادی، مردم با تمام وجود از تیم حمایت میکنند و چشم امیدشان به موفقیت خیبر است. بازیکنان ما هم با تمام توان فقط به دنبال خوشحال کردن همین مردم هستند.
وی ادامه داد: از مسئولان استانی تقاضا دارم تمهیداتی بیندیشند و رایزنیهای لازم را انجام دهند تا شرایط حضور هواداران، بهویژه بانوان، در ورزشگاه فراهم شود. حضور آنها میتواند انگیزه مضاعفی به تیم بدهد و فضای بهتری برای برگزاری مسابقه ایجاد کند.
سرمربی تیم فوتبال خیبر گفت: امیدوارم شرایطی فراهم شود که بتوانیم با حمایت هوادارانمان بازی کنیم و در نهایت سه امتیاز این دیدار را به مردم عزیز شهرمان هدیه بدهیم و دل آنها را شاد کنیم.
نبود هواداران در مقطعی به ما لطمه زد
رحمتی در ادامه صحبتهای خود بار دیگر بر نقش تعیینکننده هواداران در نتایج خیبر تأکید کرد و گفت: در هفتههای گذشته هم که اینجا با هم صحبت میکردیم، بارها گفتم یکی از ارکان اصلی تیم ما هوادارانمان هستند. ما واقعاً دلخوش و وابسته به این هواداران هستیم.
وی افزود: شاید در همان چند بازیای که نتیجه نگرفتیم، نبود هواداران واقعاً به ما لطمه زد. حضور آنها کنار زمین انرژی و انگیزه خاصی به تیم میدهد که قابل جایگزین نیست.
مسیر درست ما را به جاده موفقیت برگرداند
سرمربی خیبر با اشاره به نمونهای از فوتبال اروپا خاطرنشان کرد: در تیمهای بزرگ دنیا هم چنین شرایطی وجود دارد. برای مثال، فصل گذشته تیم پپ گواردیولا در منچستر سیتی مقطعی با چالش روبهرو شد، اما چون روند درستی را دنبال میکردند، دوباره به مسیر موفقیت و نتیجهگیری برگشتند.
امیدوارم فردا هوادارانمان را در ورزشگاه ببینیم. هم من و هم بازیکنان انرژی و انگیزه زیادی از آنها میگیریم
رحمتی تصریح کرد: شرایط تیم ما هم در مقطعی از فصل با مشکلاتی همراه بود که دلایل مختلفی داشت، اما چون روند درستی را دنبال کردیم و به کارمان ایمان داشتیم، توانستیم دوباره به جاده موفقیت برگردیم.
وی در پایان گفت: امیدوارم فردا هوادارانمان را در ورزشگاه ببینیم. هم من و هم بازیکنان انرژی و انگیزه زیادی از آنها میگیریم. انشاءالله کنار هم بتوانیم سه امتیاز این دیدار را به دست بیاوریم و یک روز خوب را برای مردم شهر رقم بزنیم.
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