به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش با حضور در منزل شهید امیر سرتیپ دوم خلبان حامد سرو آزاد و شهید سرهنگ دوم خلبان مجتبی کیانی از شهدای سانحه بالگردی هوانیروز در درچه خمینی‌شهر با خانواده معظم این دو شهید بزرگوار دیدار کرد.

امیر سرتیپ جهانشاهی در دیدار با خانواده معظم شهید امیر سرتیپ دوم خلبان حامد سرو آزاد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، امنیت و جنگ ۱۲ روزه گفت: شهید سرو آزاد از افتخارات هوانیروز و از بهترین خلبانان بود.

وی جزو نخبگان و اساتیدی بودند که تمامی دوره‌ها را به شایستگی پشت سر گذاشته و نقش مهمی در آموزش و ارتقای توانمندی‌های هوانیروز داشتند و برای خلبانان ما الگویی بی‌نظیر بود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در دیدار با خانواد معظم شهید سرهنگ دوم خلبان مجتبی کیانی نیز گفت: شهید کیانی از خلبانانی بودند که در همه ابعاد اخلاق، اخلاص، تقوا، مسئولیت‌پذیری، دلسوزی و شجاعت، نمونه و الگویی برجسته محسوب می‌شد. به گفته فرماندهان، وی همواره مسئولیت‌پذیر بوده و عاشقانه و داوطلبانه در مأموریت‌های مختلف حضور می‌یافتند و با جان و دل از کشور دفاع می‌کردند، تا راه و امنیت میهن را پایدار سازند.

امیر سرتیپ جهانشاهی افزود: هوانیروز در هشت سال دفاع مقدس با جان‌فشانی و فداکاری نقش‌آفرینی کرد و بیش از ۳۰۰ شهید و هزار جانباز را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرد. پس از آن نیز همواره در تمامی مأموریت‌ها با حضوری فعال و تأثیرگذار مشارکت داشته و به حفظ امنیت و اقتدار کشور ادامه داده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطرنشان کرد: شهدا با شجاعت و از جان‌گذشتگی، مردانه و بی‌دریغ در راه وطن و اسلام خدمت کردند و یاد و راهشان چراغ راه آیندگان خواهد بود.