به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم تشییع پیکر هشت شهید گمنام از میدان آیینی امام حسین (ع) ساری آغاز می‌شود و پس از عبور از میدان ساعت، در میدان شهدا به پایان می‌رسد.

این شهدا طی یک هفته گذشته میهمان مردم شهرها و مناطق مختلف مازندران بودند و امروز در آیینی با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان، بدرقه می‌شوند تا پیکر مطهرشان برای خاک‌سپاری به نقاط تعیین‌شده در شهرستان‌های استان انتقال یابد.

بر اساس اعلام اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران، محل‌های تدفین شهدا و مشخصات سنی و عملیاتی آنان به این شرح است:

در شهرستان رامسر، اردوگاه دانش‌آموزی شهید چمران میزبان پیکر شهید ۱۶ ساله مربوط به عملیات والفجر ۸ خواهد بود. در فریدون‌کنار نیز پیکر شهید ۱۷ ساله عملیات والفجر ۶ در روستای کلاگرسرا به خاک سپرده می‌شود.

در شهرستان ساری، پیکر شهید ۱۹ ساله عملیات کربلای ۶ در حوزه علمیه خواهران حضرت نرجس (س)، پیکر شهید ۲۲ ساله عملیات والفجر ۶ در اداره‌کل بهزیستی استان و پیکر شهید ۲۶ ساله مربوط به عملیات شرق دجله در محوطه شهرداری عمارت تدفین خواهد شد.

همچنین در قائم‌شهر، شهرک نساجی یثرب محل خاک‌سپاری شهید ۲۱ ساله عملیات کربلای ۴ و روستای پرچیکلا میزبان پیکر شهید ۲۴ ساله همین عملیات خواهد بود.

در شهرستان بابل نیز پیکر شهید ۲۶ ساله که در جریان تک دشمن در سال ۱۳۶۷ به شهادت رسیده است، در محوطه شهرداری و باغ ملی این شهر به خاک سپرده می‌شود.

مازندران در حال حاضر میزبان ۳۹۸ شهید گمنام دوران دفاع مقدس است که در نقاط مختلف استان آرام گرفته‌اند و یاد و نام آنان در زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم این دیار جاری است.