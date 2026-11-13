به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مطهر ۲۰ شهید گمنام دفاع مقدس صبح امروز از ساعت ۹ از میدان بزرگمهر اصفهان به سمت گلستان شهدای این شهر آغاز شد.

در این آیین، مردم شهیدپرور اصفهان با حضور خود پیکرهای مطهر این شهدای والامقام را تشییع کردند و پس از پایان مراسم، پیکر شهدا برای اقامه نماز به مصلای اصفهان منتقل می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، آیین خاکسپاری پیکر ۱۰ شهید گمنام از روز ۲۶ آبان در نقاط مختلف استان اصفهان آغاز خواهد شد که نخستین مراسم در مدرسه علمیه جامع‌المهدی برگزار می‌شود و روز ۲۷ آبان نیز مجتمع دادسرای نظامی اصفهان میزبان پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام خواهد بود.

همچنین روز ۲۸ آبان آیین‌های خاکسپاری در منطقه گل‌محمدی، دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه، محله حسن‌آباد و روستای کفرود ورزنه برگزار می‌شود و برنامه‌های روز ۲۹ آبان نیز در شهرک سیمرغ، شرکت فولادسازی زرین‌شهر و شرکت صنایع دفاع پیش‌بینی شده است.

از مجموع ۲۰ شهید گمنام میهمان استان اصفهان، پیکر ۱۰ شهید به‌صورت امانی برای بهره‌مندی معنوی مردم در مراسم‌های عزاداری حضور دارند و پس از پایان برنامه‌ها به تهران بازگردانده می‌شوند. پیکر ۱۰ شهید دیگر نیز در مراکز و نقاط مختلف استان خاکسپاری خواهد شد.

سن شهدای امانی بین ۱۷ تا ۳۶ سال و شهدای تفحص‌شده برای خاکسپاری بین ۱۷ تا ۲۶ سال اعلام شده است. این شهدا در عملیات‌های کربلای چهار و پنج، شلمچه، رمضان، والفجر هشت، خیبر، والفجر سه و تک دشمن به شهادت رسیده‌اند.

برگزارکنندگان مراسم تأکید کرده‌اند که اجرای آیین خاکسپاری در هر مرکز، منوط به آماده‌سازی یادمان شهید و پیشرفت فیزیکی حداقل ۷۰ درصدی ساخت سازه یادمان خواهد بود.