به گزارش خبرگزاری مهر، افشین صالحی نژاد، با اعلام خبر دستگیری عاملان اصلی این اقدام مجرمانه گفت: افرادی سودجو در پوشش دلال، با ایجاد رعب و وحشت، تهدید و اعمال خشونت، مانع ورود تجار و بازرگانان به منطقه شده و تلاش داشتند بازار خرید محصولات کشاورزی را در انحصار خود بگیرند.

وی افزود: این افراد با زورگویی و ارعاب، درصدد بودند حاصل دسترنج کشاورزان زحمتکش را به قیمت ناچیز تصاحب کرده و از این طریق منافع نامشروعی کسب کنند که با اقدام به‌موقع دستگاه قضایی، شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب جیرفت با هشدار به اخلالگران اقتصادی تصریح کرد: دستگاه قضایی در کنار کشاورزان ایستاده و اجازه نخواهد داد عده‌ای با رفتارهای مجرمانه، امنیت اقتصادی منطقه و معیشت تولیدکنندگان و کشاورزان را هدف قرار دهند.

صالحی نژاد، خطاب به افرادی که قصد خدشه‌دار کردن وجهه شهرستان و اخلال در تجارت عادلانه را دارند، گفت: دادستانی بدون کوچک‌ترین اغماض و با سرعت و جدیت، با هرگونه بی‌نظمی، زورگویی و ایجاد ناامنی در حوزه اقتصادی و کشاورزی برخورد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از کشاورزان به عنوان تأمین‌کنندگان اصلی امنیت غذایی کشور، خط قرمز دستگاه قضا است و هر فردی که به این حریم تعرض کند، با برخورد قانونی قاطع مواجه خواهد شد.