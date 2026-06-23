به گزارش خبرنگار مهر، افشین صالحی، در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در برخورد با فساد، بدون خط قرمز عمل میکنیم و تمام تلاشمان بازگرداندن حق مردم به بیتالمال است.
وی با اشاره به مبارزه جدی با فساد اداری که گاه ریشه در پروندههای سیساله دارد، افزود: از تعداد ۳۰ پرونده کلان فساد اداری تاکنون ۱۷ پرونده تعیینتکلیف شده است و با پیگیریهای قضایی، موفق شدیم ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اراضی دولتی را از چنگ دلالان خارج کرده و ۵۵۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی را به بیتالمال بازگردانیم.
وی در خصوص پروندههای فساد پولی و بانکی که از دهه ۷۰ در شهرستان جیرفت ریشه دوانده بود، هشدار داد: برخی افراد با تأسیس شرکتهای صوری اقدام به دریافت وامهای کلان کرده و از پرداخت آن استنکاف ورزیدهاند که پروسه قضایی برای این افراد آغاز شده و به آنها هشدار میدهیم هرچه سریع تر نسبت به بازپرداخت بدهیهای خود اقدام کنند، چراکه دستگاه قضا با جدیت تمام در این مسیر ایستاده است.
دادستان جیرفت با اشاره به برخورد قاطع با واسطهگران، از دستگیری بیش از ۲۰ نفر تحت عنوان «کارچاقکن» خبر داد که بدون داشتن سمت رسمی، در اطراف دادگستری فعالیت میکردند.
وی از شناسایی و دستگیری جاعل اسناد اراضی فرهنگیان خبر داد که با انواع اسناد جعلی اقدام به کلاهبرداری میکرد.
صالحی، به کاهش ۱۱ درصدی آمار سرقت در جیرفت گفت: پذیرفتنی نیست که ادارات به دلیل عدم رعایت مسائل حفاظتی مورد سرقت قرار بگیرند و در صورت تکرار، با مدیران متخلف برخورد قاطع خواهد شد.
وی با اشاره به برخورد سخت با برهمزنندگان امنیت، از دستگیری ۴۴ سارق مسلح، ۱۲۹ عامل تیراندازی و صدور کیفرخواست برای بیش از ۵۰ خردهفروش مواد مخدر خبر داد و گفت: بزرگترین پرونده سرقتهای مسلحانه جنوب و شرق استان با صدور تصمیمات قضایی در ۱۸ جلد پرونده مختومه شده است.
دادستان جیرفت در بخش امنیتی- سیاسی، به پروندههای مرتبط با اغتشاشات اشاره کرد و افزود: در این رابطه ۱۵۰ پرونده تشکیل شد و در اقدامی قاطع، ۴ خائن به وطن دستگیر شدند که یکی از آنها جاسوس سرویس جاسوسی موساد بود.
صالحی، با تأکید بر اهمیت امنیت اقتصادی، تصریح کرد: به مافیای محصولات کشاورزی که به دنبال ایجاد نوسان و افت قیمت بودند، ورود کردیم و شوک موثری به این بازار وارد شد.
وی عنوان کرد: ما امنیت تمام تجار و سرمایهگذاران را در جیرفت تضمین میکنیم، اما تأکید داریم که باید از اکنون برای حل نارضایتی کشاورزان منطقه و مدیریت صحیح بازار محصولات کشاورزی چارهاندیشی شود.
نظر شما