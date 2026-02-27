به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی سعید در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس این شهر برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های کلان آموزش و پرورش استان اظهار کرد: از آغاز سال تحصیلی جاری، زیست‌بوم جدیدی در نظام آموزشی استان قم طراحی و عملیاتی شده که بر پایه رویکرد بومی و با محوریت مدرسه، دانش‌آموز، مسجد و محله شکل گرفته است.

وی افزود: این رویکرد با تعامل و هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط و با تکیه بر آموزه‌های دینی و سیره پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) دنبال می‌شود تا امر خطیر تربیت نسل نو به شکلی جامع و اثرگذار محقق شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم گفت: یکی از جلوه‌های این سیاست، تقویت حضور اجتماعی دانش‌آموزان در عرصه‌های فرهنگی و مذهبی بوده که با مشارکت خانواده‌ها و همراهی مجموعه‌های همکار به نتایج قابل توجهی انجامیده است.

وی ادامه داد: برگزاری اجتماع بزرگ سه هزار نفری سادات حسینی، گردهمایی سه هزار و ۵۰۰ نفری دختران فاطمی و اجتماع سه هزار نفری دانش‌آموزان در سالروز شهادت سردار دل‌ها از جمله برنامه‌هایی است که با استقبال گسترده نسل نوجوان و جوان همراه شد.

محمدی سعید افزود: همچنین در کنگره ملی و اجلاس شهدای مهدی زین‌الدین، سه هزار دانش‌آموز دختر و پسر حضور یافتند و در یادواره شهدای فرهنگی و دانش‌آموزی نیز اجتماع دو هزار و ۵۰۰ نفری با محوریت نقش‌آفرینی نسل نوجوان برگزار شد.

وی گفت: در راستای تقویت هویت دینی و انقلابی دانش‌آموزان، برنامه همخوانی سوره فتح با حضور دو هزار دانش‌آموز در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها برگزار شد که جلوه‌ای از انس نسل جدید با قرآن کریم بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم افزود: اقامه نماز جماعت در مدارس، برگزاری جشن‌های تکلیف دو هزار نفری در حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران با حضور سه هزار نفر از دانش‌آموزان و اجرای مسابقات درس‌هایی از قرآن برای ۳۴ هزار دانش‌آموز از دیگر برنامه‌های شاخص سال تحصیلی جاری بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، استان قم موفق به کسب رتبه‌های برتر در زمینه کانون‌های فرهنگی تربیتی شده و برخی دانش‌آموزان نیز در رشته حفظ کل قرآن کریم به مسابقات بین‌المللی راه یافته‌اند.

محمدی سعید گفت: اجرای طرح مدارس انقلاب در ۱۲۰ مدرسه استان، برگزاری اردوهای درون‌شهری برای دو هزار دانش‌آموز دختر با هدف هویت‌بخشی به نسل جوان و تبیین جهاد تبیین، و مشارکت سه هزار دانش‌آموز در پویش پرسش مهر ریاست جمهوری از دیگر اقدامات انجام‌شده در سال جاری است.

وی با قدردانی از حمایت‌های وزیر آموزش و پرورش، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مجموعه بسیج و سپاه، حوزه‌های علمیه، علما و فضلای استان و سایر دغدغه‌مندان تعلیم و تربیت افزود: توفیقات حاصل‌شده مرهون همراهی جامعه بزرگ فرهنگیان و مشارکت فعال دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم تأکید کرد: دستاوردهای یادشده صرفاً محدود به حوزه پرورشی نبوده و در بخش‌های آموزشی، پژوهشی، تربیت‌بدنی و سلامت نیز برنامه‌ریزی‌های منسجمی انجام شده که نتایج آن در ارتقای شاخص‌های تعلیم و تربیت استان نمایان است.