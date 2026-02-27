به گزارش خبرنگار مهر، حامد امیری قهرمان پارالمپیک و از چهره‌های باسابقه پارادوومیدانی ایران ضمن تقدیر از اقدام وزیر ورزش و جوانان در تشکیل فدراسیون مستقل پارادوومیدانی، این تصمیم را «یک نقطه عطف در مسیر حرفه‌ای‌سازی این رشته» دانست.

امیری که در کارنامه خود ۲ مدال ارزشمند نقره پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ و طلای توکیو ۲۰۲۰، سه مدال قهرمانی جهان و دو مدال بازی‌های پاراآسیایی را ثبت کرده است، اظهار داشت: پارا دوومیدانی طی سال‌های گذشته بخش مهمی از افتخارات ورزش ایران را رقم زده است. وقتی یک رشته چنین سهمی در مدال‌آوری کشور دارد، طبیعی است که نیازمند ساختار مستقل، تمرکز مدیریتی و برنامه‌ریزی تخصصی باشد.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های فنی این رشته افزود: در کلاس‌های پرتاب ها در پارادومیدانی، هر جزئیات فنی از نوع صندلی پرتاب گرفته تا برنامه تمرین و آماده‌سازی تخصصی اهمیت دارد. این رشته فقط تمرین بدنی نیست؛ ترکیبی از علم، تجهیزات و مدیریت دقیق است. تشکیل فدراسیون مستقل کمک می‌کند این جزئیات بهتر دیده شود.

دارنده ۲ مدال پارالمپیک با تقدیر از نگاه راهبردی وزیر ورزش گفت: حسن تدبیر دکتر احمد دنیامالی در این تصمیم، نشان داد که مدیریت ورزش کشور به سمت تخصص‌گرایی و تمرکز بر مزیت‌های رقابتی حرکت کرده است. این تصمیم یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آینده پارادوومیدانی ایران است.

*اسماعیل مرادی