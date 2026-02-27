به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته منابع طبیعی با شعار سرمایه گذاری در منابع طبیعی، زمینه ساز تولید پایدار میز خدمت اداره منابع طبیعی رودان در محل میعادگاه نماز جمعه مسجد میرکمال الدین رودان برپا شد.

در این برنامه، پرسنل اداره منابع طبیعی شهرستان رودان با استقرار در ورودی میعادگاه، اقدام به توزیع ۴۰۰ اصله نهال رایگان بین نمازگزاران و خانواده‌ها نمودند.

این اقدام با هدف تشویق شهروندان به توسعه فضای سبز شهری و مشارکت در طرح مردمی کاشت درخت صورت گرفت.

علی معلمی، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودان اظهار داشت: استقرار میز خدمت در اماکن عمومی و مذهبی، تسهیل ارتباط مستقیم با مردم و نهادینه سازی فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی است.