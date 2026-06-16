کشف و توقیف دو تن چوب جنگلی غیرمجاز در شهرستان رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معلمی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودان در جریان گشتهای حفاظتی و کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه خودرو حامل چوب جنگلی غیرمجاز از نوع کنار محلی را شناسایی و توقیف کردند.
وی افزود: محموله توقیفی پس از انتقال به اداره منابع طبیعی شهرستان رودان تخلیه و جهت طی مراحل قانونی صورتجلسه شد و چوبهای توقیفی مطابق ضوابط و مقررات سازمانی از طریق مزایده قانونی تعیین تکلیف خواهد شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودان با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه قطع، حمل و نگهداری غیرمجاز محصولات جنگلی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات مرتبط با عرصههای منابع طبیعی، مراتب را از طریق سامانههای ارتباطی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهند.
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