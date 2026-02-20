۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۱

امام جمعه خلیل‌آباد:کنترل قیمت ها امری ضروری است

خلیل آباد- امام جمعه خلیل آباد، گفت: دولت به مسائل اقتصادی و اجتماعی اهتمام لازم را دارد ولی کنترل قیمت ها امری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان خلیل آباد با تبریک حلول ماه صیام، حضور دادستانی را در شهرستان یاد آور شد وضمن تشکر از دستگاه قضا اظهار کرد: دولت در بحث کالا برگ اهتمام لازم را دارد و این نوع فعالیت اقتصادی برای خانوارها را بهتر از کمک نقدینگی نام برد.

امام جمعه خلیل آباد به کنترل قیمت ها اشاره کرد و گفت: با حضور دادستانی امید واریم با جدیت موضوع بازار و چند نرخی بودن آن مورد توجه قرار گیرد.

وی در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به ایام ماه رمضان ما خدا وماه قران افزود: روزه‌داری قلب انسان را آرام می‌کند و جزای آن را خداوند می دهد.

دستجردی ماه رمضان را، ماه صبر و استقامت نام برد و گفت: روزه‌داری ثواب بهشت و جنت برین را به همراه دارد.

امام جمعه خلیل‌آباد با اشاره به اهمیت تقوای الهی تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان شیطان در غل و زنجیر است و درهای بندگی خداوند باز است و لذا تقوا کلید ورود به بندگی و محبوبیت در پیشگاه الهی است.

وی افزود: قدرت ناوهای آمریکایی بزرگ است، اما قدرت لایزال الهی عظمت بیشتری دارد و ملت ایران با صلابت و آمادگی کامل در کنار نیروهای جان برکف و نیروهای مقاومت حضور دارد.

دستجردی حضور در مساجد و پویش مسجدی ومسجد محور را یاد آور شد و افزود: مساجد سنگر مردم و همه محلات هستند و باید مشارکت مردم چند برابر شود.

کد خبر 6754570

