قمی: اخلاق پیامبرانه الگوی ایستادگی ملت در برابر زورگویان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قمی، در مشهد مقدس، ضمن تبیین سیره اخلاقی پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم، پیامبر گرامی اسلام (ص) را به عنوان مظهر رحمت و مهربانی معرفی کرده است که این عطوفت، محور پیوند میان مردم و ولی خداست.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به آیه شریفهی «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» خاطرنشان کرد: جامعهای که متصل به انوار الهی است، از یک سو در روابط میان خود مملو از محبت، مودت و مهرورزی است و از سوی دیگر در برابر هجمهها و تعیینتکلیفهای زورگویان عالم، با صلابت و اقتدار میایستد. این همان اخلاق پیامبرانه است که فرزندان سلمان فارسی در طول تاریخ به آن پایبند بودهاند.
وی با بیان اینکه مردم ایران با تکیه بر تحلیل و ادراک صحیح، مسیر خود را انتخاب کردهاند، گفت: حضور این مردم در میدان و خیابانها، نه از روی سردرگمی، بلکه از سر بصیرت است. پیوند مردم با رهبری، وحدت حول «ولی خدا» است که بر پایه فهم و شعور دینی شکل گرفته است. این حضور قدرتمندانه، الگویی بینظیر در دنیاست که هیمنه پوشالی قلدران عالم را در هم شکسته است.
قمی با اشاره به عبرتهای تاریخی بیان کرد: در حادثه شهادت امام رضا (ع)، زنان نوغان با بصیرت و غیرت، پیکر مطهر ایشان را تشییع کردند، اما در روز شهادت امام حسن مجتبی (ع) به دلیل قصور مردم در پایمردی، آن مظلومیت تاریخی رقم خورد. امروز مردم ایران با تأسی به سیره رضوی، با شکوه و عظمت پای ولیخدا و آرمانهای مکتب اهلبیت (ع) ایستادهاند تا تاریخ، تلخی آن دوران را دوباره تجربه نکند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه به جایگاه بانوان در جهاد تبیین اشاره کرد و افزود: بانوان در روایتگری، استقامت و بیان حقایق بیشترین سهم را دارند. تاسی به حضرت زینب کبری (س) و حضرت فاطمه معصومه (س)، الگوی بانوان ما در جهاد تبیین و روشنگری است؛ همانگونه که این قدرت بیان، موتور محرکِ استواریِ جامعه است.
وی با تأکید بر مسیر پیشرفت کشور، تصریح کرد: پیشرفت حقیقی از همراهی با دشمنانی که خیرخواه ملت نیستند حاصل نمیشود؛ بلکه باید با تکیه بر مکتب امام حسین (ع) و امام رضا (ع)، ثابتقدم بود. ما همزمان که محضر امام رئوف حاجتمندیم، اهل عمل و کنشگری هستیم و برای خونخواهیِ سرداران و شهدای عزیزمان و برای ساختن آیندهای درخشان، در کنار هم میمانیم.
قمی این حضور پرشور و عزاداری باشکوه را زمینهساز مقدمات ظهور حضرت بقیهالله الاعظم (عج) دانست و از عموم مردم خواست با توسل به اهلبیت (ع) و حفظ روحیه انقلابی، این مسیر نورانی را تا رسیدن به قلههای پیشرفت و تمدنسازی اسلامی ادامه دهند.
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