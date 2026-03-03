به گزارش خبرنگار مهر، بازار جهانی فلزات گرانبها امروز شاهد کاهش قیمت‌ها بود. طلا پس از چهار جلسه رشد پیاپی، با فشار ناشی از افزایش ارزش شاخص دلار و رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا، به ۵۳۱۱ دلار در هر اونس رسید. نقره نیز با سقوط بیش از ۵ درصدی به ۸۵.۵ دلار در هر اونس رسید.

در این میان، تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و تهدید ایران به بستن تنگه هرمز، نگرانی‌ها از تورم در آمریکا را افزایش داده است. اما در کنار این نگرانی‌ها، با قوی‌تر شدن شاخص دلار و افزایش بازدهی اوراق، باعث شده تا سرمایه‌گذاران احتیاط بیشتری در خرید دارایی‌های امن مانند طلا و نقره داشته باشند.

عامل مهم دیگر در این کاهش قیمت‌ها، تجدید نظر بازار در مورد زمان کاهش نرخ بهره فدرال رزرو است. افزایش قیمت انرژی و بالارفتن شاخص قیمت‌های پرداختی تولیدکنندگان، انتظار برای نخستین کاهش نرخ بهره را از ماه جولای به سپتامبر موکول کرده است. اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره ادامه حملات به ایران و احتمال طولانی شدن درگیری‌ها نیز بر ابهامات بازار افزوده است.