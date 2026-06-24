به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دبلیو.کامائو بل طنزنویس و کمدین، در آخرین یادداشتش نیت بارگاتزه و دیگر سفیدپوستان «خوب» را هدف خود قرار داده و خشم و عصبانیت خود را نثار آنها کرده است.

در این مطلب با عنوان «انجام ندادن این کار خیلی آسان است» کامائو بل، بارگاتزه را برای شرکت در مبارزات UFC Freedom 250 در کاخ سفید که هفته پیش برگزار شد، مورد انتقاد شدید قرار داد.

بارگاتزه که خود از پرفروش‌ترین کمدین‌های آمریکایی‌ است و مجری مراسم امی سال پیش بود، پس از شرکت در رویداد «ماگا» و گرفتن عکس با متحدان ترامپ، با واکنش‌های منفی و اتهاماتی مبنی بر طرفداری از ترامپ مواجه شده است.

بل در نقد رفتار وی نوشت: به تازگی بعضی‌ها که می‌خواهند ما آنها را «خوب» و «دوست‌ داشتنی» بدانیم، شگفت‌زده شده‌اند؛ چون واکنش مردم را پس از دیدن شواهدی از معاشرت این افراد «خوب» و «دوست‌داشتنی» که با میل و رغبت در کنار فاشیست‌های مغرور هستند، دیده‌اند.

بل در شرح عکسی از حضور بارگاتزه در این مسابقه‌های ورزشی که در کاخ سفید برگزار شد، نوشت: نیت بارگاتزه، کمدین بدنام و خوب، در قفس مبارزات UFC Freedom 250 در کاخ سفید. اگر زمانی من را در عکسی با رابرت اف. کندی جونیور دیدید، می‌توانید مطمئن باشید که خانواده‌ام مورد تهدید قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه نوشت: ساده‌ترین راه برای این که با فاشیست‌ها عکس نگیری، این است که به مکان‌هایی که فاشیست‌ها در آنجا تجمع می‌کنند، نروی. اگر به جایی می‌روی که محل تجمع فاشیست‌هاست بهتر است دلیل خوبی داشته باشی ... و اگر دلیل خوبی برای معاشرت با فاشیست‌ها نداری، تبریک می‌گویم! چون همین حالا عضوی از تیم فاشیسم هستی!

بل ادامه داد: برای هیچ‌کس مهم نیست که چقدر می‌خواستی مسابقه کاخ سفید را ببینی. کاخ سفید در حال حاضر به عنوان خانه یک فاشیست شناخته می‌شود ... اگر نمی‌خواهی عضوی از تیم فاشیسم باشی، آن هم پس از اینکه تو را با فاشیست‌ها دیدیم، این به خودت بستگی دارد که به طور فعال و فوری شروع به بیرون کشیدن خودت از چاله فاشیسم و بازگشت به سمت درست تاریخ کنی. برای اطلاع بگویم، بیانیه‌ای از سوی نماینده‌ات یا یک پست در رسانه‌های اجتماعی یا واقعاً هر چیزی غیر از اقدام فوری در دنیای واقعی، حساب نیست!

برگاتزه هنوز به طور علنی درباره حضورش در رقابت‌های UFC Freedom 250 و واکنش‌های منفی پس از آن صحبت نکرده است. سکوت او در این مورد نیز توسط رسانه‌های مختلف زیر سوال رفته است. یک منبع نزدیک به برگاتزه تأکید کرد که این کمدین به این دلیل در این رویداد شرکت کرد که UFC ورزش مورد علاقه اوست، تا تاکید کند که دلیل شرکت وی «سیاسی» نبود.

ترامپ امسال مجموعه‌ای از رویدادهای ورزشی بزرگ را به گفته حامیانش با هدف نمایش قدرت و جایگاه آمریکا در داخل و خارج از کشور در کاخ سفید برگزار کرد. یواف‌سی که رقابت‌های هنرهای رزمی ترکیبی است، به مناسبت ۲۵۰ سالگی استقلال آمریکا و تولد ۸۰ سالگی ترامپ در حالی برگزار شد که بسیاری از هنرمندان اجرای برنامه در آن را رد کردند و شان استریکلند، قهرمان آمریکایی UFC به دلیل انتقاد از نتانیاهو و اسرائیل مجوز ورود به این رقابت‌ها را نگرفت. او با حضور در کاخ سفید اعتراض خود را نشان داد اما به سرعت توسط نیروهای امنیتی دستگیر و اخراج شد تا این مراسم به آشوب کشیده نشود.