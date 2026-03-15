ترامپ زیر ضربات نقد؛ ممکن است آمریکا را بمباران کند بندازد گردن ایران!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در برنامه این هفته «شنبه شب» دونالد ترامپ بار دیگر زیر ضربات نقد رفت.

در حالی که برنامه این هفته با خانواده‌ای شروع شد که در تلاش بودند تا افزایش قیمت بنزین را در یک سفر جاده‌ای مدیریت کنند، تا یادآور نتایج حمله به ایران باشد، ترامپ همچنان به لاف زدن پرداخت.

بخشی از قسمت ۱۴ مارس با حضور مایکی دی، اشلی پادیلا، مارچلو هرناندز و سارا شرمن به عنوان یک خانواده در یک سفر جاده‌ای آغاز شد که به افزایش قیمت بنزین اعتراض می‌کردند. در این میان ترامپ (با بازی جیمز آستین جانسون) با مونولوگی از وقایع هفته، وارد صحنه می‌شود.

جانسون در نقش ترامپ گفت: «شاید من را از وعده‌های انتخاباتی مانند کاهش قیمت بنزین و این که دیگر هیچ جنگی برپا نخواهد شد، به یاد داشته باشید. کار ما قول دادن است زیرا یک وعده فقط دروغی است که هنوز اتفاق نیفتاده است. اما حالا قیمت بنزین حدود یک میلیون میلیارد دلار برای هر گالن است و این به دلیل بازار سهام است. بگذارید آن را به گونه‌ای بیان کنم که طرفداران هری استایلز در جمعیت امشب بتوانند درک کنند: بازار سهام در یک جهت حرکت می‌کند.»

ترامپ همچنین با اشاره به نظر تیموتی شالامه درباره دوست نداشتن اپرا و باله که هفته پیش سر و صدا کرد، گفت: «ما در این جنگ پیروز خواهیم شد، زیرا ایران باستانی است و هیچ کس آنها را دوست ندارد. ایران مانند باله و اپرا است و ما تیموتی شالامه هستیم.»

در همین بخش، کالین جاست در نقش وزیر جنگ پیت هگست ظاهر شد و گفت: «من همان چیزی را می گویم که وقتی مردم در مورد برنامه‌های ما برای ایران می‌پرسند. می‌گویم: نمی‌دانم» و افزود: «شما بچه‌های رسانه‌ها اصلا میهن‌پرست نیستید چون از آنچه من انجام می‌دهم و می‌گویم استفاده می‌کنید تا مرا احمق جلوه دهید.»

انتقاد به ترامپ هر شب به نوعی در برنامه های شبانه جای دارد و یک شب پیش از این جیمی کیمل در مونولوگ برنامه خود احتمال حمله ایران به مراسم اسکار را دست انداخت و گفت: شاید حتی خود ترامپ ما را بمباران کند و بعد بندازد گردن شما. ایران حواست باشد!

این کمدین آمریکایی همچنین ترامپ را فاجعه خواند و افزود اطرافیان ترامپ از ترس نمی گویند که بسیاری از مردم آمریکا خواهان پایان‌یافتن جنگ با ایران هستند.