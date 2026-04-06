۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

اعتراض به جنگ علیه ایران همچنان سوژه برنامه‌های تلویزیونی آمریکا است

اعتراض به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در برنامه‌های تلویزیونی آمریکا ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پس از آنکه چارلز بارکلی بسکتبالیست پیشکسوت آمریکایی به تازگی به حمایت از مهاجران برخاست، شخصیت او سوژه برنامه شبانه تلویزیون آمریکا شد تا از زبان وی به جنگ علیه ایران پرداخته و این امر محکوم شود.

در برنامه افتتاحیه « شنبه شب زنده» در حالی که کنان تامپسون در نقش این بازیکن بسکتبال ظاهر شد، به سرعت از موضوع بسکتبال دانشگاهی به سمت موضوع های داغ جاری، مانند مداخله آمریکا در ایران توجه شد. وی با تاکید بر اینکه جنگ وحشتناک است، گفت: مردم بی‌گناه کشته می‌شوند و من اهمیتی نمی‌دهم چه کسی آن را شروع کرده، اما باید به آن پایان دهیم.

وی همچنین به برنامه فضایی آمریکا هم توجه کرد و یادآور شد: هدر دادن پول است. آنها حتی به ماه هم نمی‌روند؛ آنها فقط دور ماه پرواز می‌کنند.

