به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات انجام شده برای مدیریت شرایط فعلی کشور و افزایش آمادگی‌های امدادی، اظهار کرد: اولویت اول ما پاسخگویی به حوادث است. در همین راستا، تیم‌های عملیاتی ما کاملاً آماده هستند و ۵ تیم نیز برای پشتیبانی به تهران اعزام شده‌اند.

وی افزود: در مجموع ۳۲ تیم علاوه بر تیم‌های شهرستان‌ها که به صورت آماده‌باش هستند، آماده‌اند تا در صورت نیاز خدمات امدادی را ارائه دهند.

سلیمی در خصوص ظرفیت اسکان مسافران اظهار کرد: با هماهنگی و همکاری بسیار خوب اداره کل ورزش و جوانان و آموزش و پرورش، ۳۹۶ مکان را شناسایی کردیم که بالغ بر ۶۰ هزار نفر امکان اسکان موقت در آن‌ها فراهم است. علاوه بر این‌ها، ۶۵۰ نفر نیز با اولویت پاسخ به حوادث سازماندهی شده‌اند.

این مقام مسئول با تاکید بر وضعیت مطلوب ذخایر امدادی افزود: در حوزه اقلام امدادی، زیستی، غذایی و بهداشتی، ۳۷ درصد از نرم کشور بالاتر هستیم و بالاترین استاندارد تعریف شده را رعایت کرده‌ایم. در حوزه درمان نیز هماهنگی های لازم با دانشگاه علوم پزشکی ایجاد شده است.

مدیرعامل هلال احمر گلستان ادامه داد: امیدواریم همان حالتی که الان وجود دارد و آرامش در استان حاکم است، ادامه داشته باشد و نیازی به استفاده از برنامه‌های اضطراری نباشد؛ اما تحت نظارت اداره کل بحران، دانشگاه علوم پزشکی و سایر ارگان‌ها، کاملاً آماده هستیم و جای هیچ‌گونه نگرانی در حوزه پاسخ و اقلام زیستی، غذایی و بهداشتی نیست.

وی به نوسازی ناوگان مجموعه اشاره کرد و گفت: در حوزه امدادرسانی، ۶ دستگاه آمبولانس به‌روز و دو دستگاه دیگر اضافه کرده‌ایم.